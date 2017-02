La marca blanca perd quota de mercat per primer cop

La millora de la situació econòmica es va traduir el 2016 en un augment del 2,7% del gran consum a Espanya, segons l'informe presentat aquest dimarts per l'empresa consultora i d'investigació de mercats Nielsen. L'informe també destaca una millora de la penetració de les compres per 'online' i un retrocés per primer cop, tot i que mínim, de la marca blanca.

L'informe indica que el gran consum va augmentar un 2,7% a Espanya el 2016 fins als 73.000 milions d'euros. L'increment, segons Nielsen, es va produir perquè els consumidors omplen més el cistell, en concret un 2%, i perquè també van pujar els preus, un 0,7%. La millora del consum, indica l'informe, també reflecteix la millora de la confiança, que ha pujat 12 punts en l'índex que elabora aquesta consultora.

Espanya ja frega el podi mundial de la marca blancaLa investigació indica que la marca blanca o de distribuïdor va perdre dues dècimes de quota de mercat l'any passat. És el primer cop que la marca blanca no guanya quota de mercat i és especialment significatiu perquè en la darrera dècada havia anat accelerant en seu creixement.

Quota de mercat de la marca blanca

Una de les raons de l'estancament de la marca blanca, indica Nielsen, és el fort esforç promocional que han fet els fabricants de marca reconeguda en els punts de venda, fins al punt que quasi el 30% de les vendes dels productes de marca s'han fet en promoció.

L'estudi també revela que la xarxa de botigues no ha deixat de créixer en la gran distribució, que el 2016 va augmentar un 2% la superfície de venda respecte a l'any anterior i un 16% des del 2008, però la rendibilitat per metre quadrat ha caigut un 4% des del 2008. En quant als punts de venda, el 2016 van augmentar en 154 a tot l'Estat els supermercats de proximitat, fins arribar als 9.390 punts de venda, mentre que la superfície dels supermercats més grans va augmentar un 4%.

Guanyen els congelats

Durant el 2016, segons l'informe, els productes congelats van ser els grans guanyadors de les preferències dels consumidors, ja que les vendes van augmentar un 3,2%. Una part de l'impuls es produeix perquè els preus d'aquests productes van caure un 0,4%.

De fet, s'ha detectat una transvasament del consum de peix fresc a congelat. És lògic, ja que mentre el preu dels congelats queia (-0,4%), el del peix fresc va augmentar un 5,4%, malgrat que un 30% dels consumidors estan disposats, segons Nielsen, a pagar un plus per obtenir peix i carn de qualitat.

També van ser grans triomfadors del mercat el 2016 les fruites i verdures. Les primeres van augmentar les vendes un 8,6% i les segones un 4,5%, malgrat que es van encarir un 2% i un 2,5%, respectivament.

Menys 'e-commerce' que a Europa

L'estudi aprofundeix en els hàbits de consum i arriba a la conclusió que la compra 'online' ja forma part de la vida dels consumidors espanyols, ja que 6 de cada 10 consumidors son el que en denominen 'total consumer', consumidors que compaginen la compra física amb la compra per internet.

No obstant això, la penetració de la compra 'online' (llars que fan tot el procés de compra per internet) és encara lluny dels principals estats europeus, en part perquè a Espanya està més estesa la xarxa de supermercats i botigues de barri. Segons Nielsen, la penetració del comerç electrònic a Espanya és del 13%, mentre que a França és del 34,8% i al Regne Unit del 48,9%.

Això fa que la quota de mercat del comerç electrònic en el gran consum a Espanya sigui de només el 0,8%, una xifra similar a la d'Itàlia, mentre que a França ja és del 6% i al Regne Unit del 6,4%. L'estudi destaca que moltes de les decisions de compra a Espanya es prenen per internet, però la compra s'acaba fent a la botiga.

On si creix l'espai 'online', destaca l'informe, és en la restauració a domicili. La 'e-hostaleria' o restaurant a casa ja l'utilitzen un de cada quatre consumidors. El mercat de l'hostaleria fora de casa va créixer un 6% l'any passat, però ara creix el consum de restauració a casa, que faciliten moltes de les aplicacions de serveis de menjar a domicili.

El comerç electrònic ha canviar la forma d'actuar del consumidor, segons l'informe. Un 36% dels consumidors comparteixen opinions 'online'. I dels que comprenper internet, un 37% utilitzen applis mòbils per estalviar, un 48% mira fulletons 'online' per assegurar-se els millors preus, i un 57% llegeix les opinions dels altres consumidors per al prendre les seves decisions de compra.

Segons Gustavo Núñez, director general de Nielsen a Espanya, el consumidor és ja "360 graus o total consumer" perquè està permanentment connectat i hi ha moltes interferències. Núñez creu que "falta ocupació per completar l'equació de la recuperació". Per al responsable de nous mercats de Nielsen, Alfonso Delgado les perspectives indiquen el que 2017 es tornaran a veure creixements "bastant saludables", del consum.