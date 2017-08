Tesla es juga el seu futur i el del sector de l’automòbil

Al llarg d’aquests dos anys, Tesla passarà a ser una empresa de més dimensió dins el sector de l’automòbil, i ho farà de la mà del Model 3. El nou vehicle ja compta amb unes 450.000 reserves que es lliuraran abans que s’acabi el 2018. Amb aquest model, Elon Musk i la seva firma es juguen el futur com a empresa. I si el projecte funciona, la transició de la mobilitat cap a un model de cotxe elèctric a escala mundial pot accelerar-se a marxes forçades.

La primera missió de Tesla és fer un pas endavant dins el mercat i consolidar-se com a fabricant. “Si Tesla és capaç de llançar el seu model i complir els terminis de lliurament, l’empresa es pot consolidar”, explica Joan Dalmau, director editorial del portal Coches.net. Durant aquests dos anys, Elon Musk i companyia han d’anar amb peus de plom. De fet, més de 60.000 clients impacients ja han cancel·lat la comanda del Model 3 per haver d’esperar com a mínim fins al 2018 per rebre i poder conduir un Tesla. El mateix Elon Musk va qualificar l’etapa que els espera de “procés infernal”. “És com si estiguessis en un restaurant servint hamburgueses i hi ha una hora i mitja d’espera: ¿de veritat vols animar més gent que demani hamburgueses?”, va dir el director general aquesta setmana.

Malgrat la popularitat que ha assolit Tesla, les vendes de cotxes elèctrics són residuals. A escala global, una mínima part de tots els cotxes que es van comprar l’any passat eren elèctrics, i Tesla no és ni el líder en el sector. Altres marques com el grup Renault-Nissan en venen més unitats amb els seus models Leaf i Zoe. “Avui dia les vendes de cotxes elèctrics representen un 1% del mercat automobilístic mundial”, exposa Dalmau. En aquest context, la figura de Tesla actua com una espècie de “conillet d’Índies” dins el sector.

“Si la velocitat de creixement de Tesla i del mercat del cotxe elèctric s’accelera, la conversió cap a l’electricitat d’altres marques arribarà aviat, perquè són grans multinacionals amb molta base en el sector”, apunta Dalmau. A partir de llavors, el paper de Tesla és tota una incògnita. “Quan el mercat tiri endavant la competència serà implacable”, opina Vicenç Aguilera, president del clúster del sector de l’automòbil a Catalunya. “Hi ha gent que pensa que el futur només es dirà Tesla, però Tesla serà un jugador més”, defensa Aguilera. Per la seva banda, Dalmau considera que la firma “pot acabar jugant un paper important com a companyia especialitzada en cotxes elèctrics”.

Finalment, el paper per accelerar la transició també recau en els governs. Les vendes de cotxes elèctrics en països com Noruega i Holanda, que aposten per polítiques que incentiven la compra d’aquests vehicles, són molt superiors respecte a països com Espanya. “Si un govern fomenta la conversió de preus entre els motors elèctrics i els tèrmics, és fàcil que les empreses segueixin el que demana el mercat”, conclou Joan Dalmau.