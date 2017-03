Situació de "màxima tensió" entre el sector del taxi i els conductors de vehicles amb llicència VTC

Guerra oberta al sector del taxi contra les llicències VTC. Després que ahir transcendís un vídeo en què un grup de taxistes bolquen un cotxe amb llicència de vehicle amb conductor (VTC), aquest diumenge Alberto Álvarez, portaveu d'Élite -la principal associació de taxistes de Barcelona- ha afirmat que la situació als carrers de la ciutat és de " màxima tensió" i ha vaticinat que els incidents continuaran perquè "la crispació és molt alta". "Això acabarà amb alarma social", ha admès en declaracions al 'Via lliure' de RAC1.

Álvarez s'ha desmarcat dels aldarulls dels darrers dies i ha assegurat, com a portaveu d'Élite, que "lamentem aquest tipus de coses" i " condemnem la violència". Tanmateix, ha sostingut que els taxistes se senten desemparats per la "desídia" de les administracions i ha admès que entén que els taxistes es "defensin" en veure que "la policia no està actuant" davant les agressions que, assegura, estan patint per part dels conductors de vehicles amb llicència VTC. En aquest sentit ha afirmat que, els darrers dies molts taxistes s'han trobat amb el vidres trencats i altres desperfectes en els seus vehicles. " Ens estan atacant, i quan t'ataquen, et defenses", ha sentenciat.

La possible arribada de 3.000 noves llicències VTC posa el sector del taxi en peu de guerraÁlvarez ha justificat la indignació dels taxistes per la "gran quantitat de diners" que inverteixen per aconseguir la llicència que els permet exercir la seva professió. Alhora, ha afirmat que aquesta situació de crispació a l'alça "es veia a venir" des que Uber va aterrar a Barcelona el 2014 a través d'UberPop, i n'ha culpabilitzat l'administració per la " liberalització encoberta" del sector que estan duent a terme. "Els taxistes ens sentim impotents. Hi ha molt d'intrusisme, i avancen ràpid en el sector per dinamitar-lo", ha afirmat Álvarez, alhora que ha lamentat que han topat amb el "mur" de l'administració cada vegada que els han presentat "projectes" per reformar el sector.