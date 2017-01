McDonald's es ven el 80% del negoci a la Xina per 2.000 milions

La cadena de menjar ràpid McDonald's ha acordat la venda del 80% del seu negoci a la Xina continental i Hong Kong a l'empresa d'inversió estatal xinesa CITIC i el fons americà The Carlyle Group per 2.080 milions de dòlars (1.975 milions d'euros). Totes tres empreses formaran una societat que gestionarà els restaurants durant un període de 20 anys i on la companyia del 'Big Mac' només tindrà el 20% del capital.

Els dos inversors pagaran a McDonald's en efectiu i accions de la nova societat, de la qual CITIC controlarà el 52%, mentre que Carlyle en tindrà el 28% restant. A través d'aquesta nova empresa, la cadena vol accelerar la seva expansió al país i preveu inaugurar 1.500 nous restaurants a Xina continental i Hong Kong durant els propers cinc anys.

El conseller delegat de McDonald's, Steve Easterbrook, va destacar que aquesta regió representa "una enorme oportunitat de creixement" per a l'empresa i confia en què la col·laboració amb CITIC i Carlyle li permetrà convertir-se en el líder del menjar ràpid a la Xina. Al tancament del 2016, la companyia comptava amb més de 2.400 restaurants a la part continental i 240 a Hong Kong, fet que el situa com a la segona cadena més gran.

Easterbrook va substituir l'anterior conseller delegat, Don Thompson, a principis del 2015 després que l'empresa acumulés pèrdues i descensos en els beneficis durant els últims anys. En el darrer exercici, el del 2015, la facturació de McDonald's va caure un 7% fins als 25.400 milions de dòlars, mentre que el seu benefici es va reduir en un 5% fins als 4.500 milions.