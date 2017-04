La meitat de les empreses no té plans per afrontar el Brexit

Més de la meitat de les empreses espanyoles i britàniques no canviaran la seva estratègia comercial tot i el Brexit. Segons un estudi que va elaborar la cambra de comerç britànica a Espanya, un 52% de les companyies consultades no han desenvolupat cap pla estratègic per operar sota aquest context. Per contra, un 30% de les empreses van assegurar que ja tenen un pla ideat, mentre que el 19% restant van optar per no respondre a aquesta qüestió.

Pel que fa a les empreses més previsores -les que ja tenen una línia de treball definida-, algunes prefereixen ser prudents. De totes elles, un 37% volen esperar-se al final de les negociacions per activar el seu pla, mentre que un 33% consideren que és millor aplicar-lo abans que s’hagin dut a terme totes les reunions pertinents. El 30% restant encara no han decidit quan posaran en marxa la seva estratègia.

No obstant això, la gran majoria d’empreses que hi ha a la cambra de comerç no van aplicar cap canvi de cara al referèndum sobre la permanència a la UE. Vuit de cada deu firmes -78%- no van idear cap pla de contingència de cara a la votació. Tan sols una de cada deu havia optat per ser previsora i estar preparada davant una hipotètica victòria del sí, mentre que la resta no va respondre a aquesta pregunta.

La cambra de comerç britànica també ha volgut saber si els seus socis estan preocupats pels efectes que el Brexit pot tenir sobre els seus negocis. Del total, un 63% dels enquestats han admès que se senten “més nerviosos” o “molt més nerviosos” que abans. Un 22% pensen igual que abans, mentre que el 15% restant afirmen que se senten “més còmodes” o “molt més còmodes” sota aquest nou context.

Tot i això, la gran majoria de societats seguiran operant al Regne Unit tot i les possibles restriccions en el mercat. L’estudi revela que sis de cada deu tenen intenció de mantenir totes les operacions que tenen obertes a la Gran Bretanya. Per contra, un 16% volen deslocalitzar alguns o molts dels seus serveis. La resta ni s’ho han plantejat.

Un Brexit dur contra un Brexit tou

El mateix estudi pregunta a les empreses sobre dos possibles escenaris: un Brexit tou i un Brexit dur. En el cas de la primera opció, les opinions entre els socis de la cambra queden molt repartides. Un 30% defensen que un Brexit tou tindrà efectes negatius, un 22% diuen que no es notaran els canvis i un 37% veuen la separació positiva per al seu negoci. L’11% restant no van contestar.

D’altra banda, un Brexit dur seria devastador, segons l’informe. Un 89% de les firmes consultades creuen que un mercat britànic amb més restriccions comercials tindrà efectes “negatius” o “molt negatius”. La resta es limiten a dir que els efectes seran nuls.