El govern espanyol menysté les queixes de les autonomies per la caiguda de la inversió

Després que el pla pressupostari presentat ahir posés de manifest que el govern de Rajoy ha deixat per als darrers anys de la legislatura el compliment de la majoria de les infraestructures promeses a Catalunya, els representants del govern continuen resistint-se a parlar dels compromisos incomplerts. En la sessió de control posterior a la presentació dels pressupostos, tant el ministre de Foment com el d'Hisenda s'han tancat en banda a l'hora de respondre les queixes de diverses comunitats per la caiguda en la inversió global de l'Estat.

L'encarregat de presentar els comptes, el ministre d'Hisenda Cristóbal Montoro, sí que ha respost a les comunitats però menystenint les seves queixes, que considera infundades. A la sortida de l'hemicicle, Montoro ha insistit que la comparació entre el que no es va executar l'any passat amb el pressupostat per a aquest any és errònia i ha tornat a justificar els incompliments amb l'aturada del govern en funcions. " Aquesta comparació no es pot fer: no es pot comparar el que no ha existit", ha reiterat. Montoro, a més, s'ha tornat a remetre als futurs pressupostos de la legislatura, un argument que ja va esgrimir ahir per mirar de buscar el suport parlamentari a aquests comptes que, ja d'entrada, compten amb l'oposició frontal del grup socialista. "El pressupost s'aprovarà a meitat d'any, però és fonamental que obri camí cap al 2018", ha afirmat.

"Que les comunitats busquin una altra raó per al descontentament que serà més realista" CRISTÓBAL MONTORO MINISTRE D'HISENDA

Precisament, el que Montoro ha criticat és el que el diputat del PDECat, Ferran Bel, ha utilitzat com a argumentari per exigir al ministre de Foment, Íñigo de la Serna, "quina diferència hi ha entre totes les inversions promeses i incomplertes fins ara i les que planteja el darrer pressupost". Bel ha enumerat les inversions no executades de l'any anterior i Montoro considera que establir aquesta comparació "no té valor". El ministre ha respost a les comunitats que "no poden ignorar que els comptes porten nous recursos", tot recordant els 5.300 milions d'euros de més en el sistema de finançament que preveuen els pressupostos. "Voldria que això es parlés a Andalusia, el govern del País Valencià, el balear i el català", ha reclamat, per acabar etzibant que "busquin una altra raó per al descontentament, que serà més realista".

4.200 milions d'euros en inversions a Catalunya d'aquí al "realitzable i evaluable" i que, per fer-lo realista, els pressupostos de l'Estat compten amb una inversió de 1.306 milions d'euros aquest 2017 (una xifra que no coincideix amb l'anunciada pel ministre d'Hisenda perquè comptabilitza partides difertents). La resposta de De la Serna ha anat en línia amb el que ja va dir ahir. El ministre ha assegurat que el pla ded'aquí al 2020 anunciat per Rajoy ara fa unes setmanes ési que, per fer-lo realista, els pressupostos de l'Estat compten amb una inversió de 1.306 milions d'euros aquest 2017 (una xifra que no coincideix amb l'anunciada pel ministre d'Hisenda perquè comptabilitza partides difertents).

De la Serna ha insistit que Catalunya és la segona comunitat per esforç pressupostari de Foment per a aquest any i la primera en volum. De la Serna ha promès que els compromisos es compliran perquè, per exemple, el tram Tarragona-Vandellòs estarà acabat el primer trimestre del 2018 o perquè aquest mateix dijous es reunirà amb el conseller de territori de la Generalitat, Josep Rull i amb Ada Colau per concretar mesures com ara l'AVE a la Sagrera i parlar del pla de Rodalies.