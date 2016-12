Un 2017 amb més vendes però la mateixa plantilla

Set de cada deu directius financers espanyols preveuen que durant els pròxims 12 mesos els ingressos de les seves empreses milloraran. A més, la gran majoria -el 82%- vaticinen que l’economia mantindrà el creixement i es recuperarà, tot i que lentament, durant aquest període, segons les dades recollides per la 16a Enquesta a la Direcció Financera que fa anualment de Deloitte.

Malgrat que en xifres la percepció general és positiva, l’eufòria dels empresaris s’ha rebaixat respecte de l’enquesta de l’any passat. Els motius principals que han desinflat aquest optimisme són la incertesa política provocada per la falta de govern a Espanya els últims mesos, la inestabilitat internacional, amb episodis com el del Brexit al mes de juny o les eleccions nord-americanes al novembre, i els dubtes sobre la política fiscal espanyola, és a dir, sobre què passarà amb els impostos. A l’altre plat de la balança els empresaris situen els tipus d’interès baixos, el preu del petroli i l’evolució de la resta d’economies europees, que els han jugat a favor.

Els dubtes que encara queden, doncs, fan referència a la fragilitat del moment -amb tants indicadors a favor com en contra-, i aquest escepticisme latent es deixa notar en les intencions empresarials en termes de contractació: tot i que set de cada deu directius financers preveuen un augment de les vendes, més ingressos i també una millora del marge operatiu, no tenen pensat ampliar gaire més les plantilles. Només un 32% d’aquests alts càrrecs consideren que a la seva empresa faran falta més treballadors, mentre que en l’enquesta de l’any passat opinava així un 47% dels empresaris.

També preveuen menys inversió que fa un any: mentre que el 2015 més de la meitat dels enquestats van assegurar que augmentaria el volum d’inversió durant l’any següent, ara només ho afirma el 36%.

La percepció torna a millorar quan es parla del crèdit. Segons Deloitte, la majoria dels empresaris consultats creuen que les polítiques expansives del Banc Central Europeu i els tipus d’interès baixos afavoreixen la demanda de crèdit, que a aquest nivell -entre bancs i empreses- sí que ha començat a fluir, segons afirmen els directius espanyols.

De cara al 2017, els deu aspectes que preocupen més els directius financers per als seus negocis estan relacionats amb l’entorn polític i econòmic. El podi dels maldecaps l’ocupen, en aquest ordre, la inestabilitat del govern espanyol, la recuperació -que encara evidencia moltes fragilitats- i els impostos. A continuació vénen l’entorn europeu i els costos laborals, és a dir, un possible augment dels salaris, i la retallada de marges que això els pot suposar.

Estancament dels contractes

A Catalunya la millora dels indicadors i el repunt de la demanda interna també ha permès millorar els resultats de les petites i mitjanes empreses del sector industrial. Segons l’últim informe de la patronal Pimec, el 58% de les empreses d’aquest sector han notat un augment de les vendes el 2016. Tot i això, han invertit una mica menys a renovar-se que l’any anterior; i dues terceres parts de les empreses enquestades no preveuen canvis en la plantilla: no faran acomiadaments però tampoc contractacions.

Per al 2017 -tal com passa al conjunt de l’Estat- les empreses enquestades són positives però amb una certa contenció de l’optimisme. El 68% estimen que hi haurà més activitat però, en canvi, creuen que les exportacions, les inversions i les plantilles han tocat sostre i el 2017 es mantindran sense gaires canvis.