Un milionari a l’atur que vivia en un habitatge protegit

Després de rebre de França les dades dels primers 659 defraudadors de la llista Falciani, l’Agència Tributària va tenir una actuació polèmica. En lloc d’obrir-los directament una inspecció, es va adreçar a cadascun d’ells per informar-los del descobriment i donar-los un termini per regularitzar la situació, la qual cosa va permetre a molts d’ells evitar una condemna per delicte fiscal. En definitiva, Hisenda va preferir cobrar en comptes d’investigar.

Sixto Delgado de la Coba (Las Palmas de Gran Canaria, 1944) va ignorar aquesta oportunitat, per la qual cosa Hisenda li va obrir un expedient i va enviar el seu cas a la fiscalia i al jutge. Tot i que va arribar a tenir 6,9 milions d’euros a Suïssa, aquest enginyer i viticultor canari havia declarat a Hisenda -el 2005 i el 2006, els anys investigats- uns ingressos modestos: 15.054 i 37.897 euros, respectivament.

La investigació patrimonial que li va fer Hisenda va desvelar la doble vida econòmica que duia De la Coba. El seu pis de Las Palmas, de 200 metres quadrats i valorat en 147.874 euros, era un habitatge de protecció oficial, i després de deixar la feina a la petroliera Repsol el 2000 va cobrar el subsidi d’atur gairebé dos anys.

La inspecció va descobrir immenses propietats immobiliàries, moltes de les quals no estaven al seu nom, com la seva residència a Madrid, un altre pis de 237 metres quadrats a l’exclusiu barri de La Moraleja. De la Coba tenia fins a 29 finques urbanes i rústiques més al municipi canari de Santa Brígida -on també hi ha el seu celler- amb un valor total de 910.000 euros.

Tot i això, l’origen del seu patrimoni a Suïssa continua sent un misteri que aquest defraudador convicte s’ha negat a revelar fins ara. L’existència dels seus comptes a l’HSBC es va contrastar gràcies a l’anàlisi dels seus moviments bancaris. Els inspectors van comprovar que De la Coba feia ingressos periòdicament als seus comptes oberts en bancs espanyols per poder pagar els rebuts. Aquests ingressos, no obstant això, no sortien de la resta de comptes espanyols, ja que els investigadors no van poder comptabilitzar cap retirada de fons. Va ser així com van confirmar que tenia quantitats no declarades fora de l’Estat.

La defensa de De la Coba durant el cas que ha acabat en la seva condemna la va portar un dels despatxos d’advocats més prestigiosos d’Espanya, el de l’exmagistrat José Antonio Choclán, conegut per participar en alguns dels casos de més rellevància social, com Bankia, les targetes black o la trama Púnica. Abans d’aquesta condemna, l’empresari canari havia sigut sentenciat per un delicte urbanístic. En aquest cas el seu lletrat també era molt conegut: Cristóbal Martell, l’advocat dels Pujol.