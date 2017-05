15 milions per a un nou sistema per curar els ictus

Al món hi ha cada any 15 milions d’ictus i es calcula que una de cada sis persones patirà un infart cerebral al llarg de la vida. Aquesta malaltia és una de les primeres causes de mort i discapacitat al món, i és en aquest àmbit en què treballa Anaconda, l’empresa catalana de tecnologia mèdica nascuda ara fa dos anys i que ha vist referendada la seva investigació amb una ronda d’inversió de 15 milions d’euros on han entrat Ysios Capital, amb el seu segons fons, el Banc Sabadell, en la seva primera inversió en aquest àmbit, i els fons internacionals Innogest Capital (italià) i Omega Funds (suís i nord-americà).

Anaconda està investigant en fase preclínica un nou sistema de trombectomia per aspiració. Així es coneix el sistema pel qual, amb un catèter, s’envolta i succiona el coàgul de sang en les hores posteriors a l’accident cardiovasvular. Aquest enginy, anomenat ANCD BRAIN, vol retirar el coàgul de manera íntegra entre el 80% i el 90% de casos, cosa que millora la recuperació del pacient. Actualment, només el 35% de coàguls poden ser retirats sense que s’esmicolin i en quedin restes.

Al darrere d’aquesta empresa hi ha els doctors Ofir Arad (d’origen israelià i resident a Barcelona) i Marc Ribó. A la seva empresa hi treballen una quinzena de persones, deu de les quals a temps complet. Les perspectives de l’empresa passen per poder llançar al mercat el seu catèter l’any 2019, i les previsions passarien per començar pel mercat alemany pel seu àgil sistema de reemborsament en la sanitat pública.

Un fons que no descansa

Es tracta de la 22a inversió que ha fet Ysios, fons especialitzat en biotecnologia, des del seu naixement l’any 2008. El soci Josep Lluís Sanfeliu va explicar ahir a l’ARA que la d’Anaconda és la desena inversió de l’Ysios Biofund II, un fons vigent des del 2014. “Estem fent una inversió cada tres mesos, i no perquè tinguem pressa, sinó perquè hi ha oportunitats”, afegia.

Sanfeliu va destacar el bon moment que viu la biotecnologia a Catalunya i que ha permès a Ysios convertir-se en un dels productes amb un retorn més elevat del mercat. En el seu primer fons -on encara té empreses de les quals ha de sortir- el retorn aconseguit fins ara amb les diferents vendes arriba al 48%: ha triplicat els diners dels inversors.