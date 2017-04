La millora econòmica frena les renúncies a cobrar una herència

Heretar pot ser una opció per incrementar el patrimoni, però no sempre surt a compte, o almenys això han pensat milers de catalans durant els anys de crisi. Des del 2007 fins al 2015 el nombre d’herències no acceptades a Catalunya es va triplicar, i va passar de 2.487 l’any 2007 a 7.820 l’any 2015, segons les dades estadístiques del Consell del Notariat. Una tendència que l’any 2016 sembla haver arribat al punt d’inflexió, ja que, per primer cop des de l’inici de la crisi, l’any passat va ser el primer en què van disminuir el nombre d’herències no acceptades, amb 7.776 en total, mig centenar menys que el 2015.

Un punt d’inflexió atribuïble a la millora de la situació econòmica general, que ha fet que hi hagi menys hereus que no volen acceptar un llegat. No obstant això, la tendència a Catalunya no és igual que la del conjunt de l’Estat. A Espanya el nombre d’herències no acceptades des de l’any 2007 no ha deixat de créixer. Aquell any van ser 11.047, una xifra que es va triplicar fins al 2015, que van ser 37.623, i va continuar augmentant el 2016, a diferència de Catalunya, per arribar a les 38.869 en total.

El punt d’inflexió a Catalunya es reflecteix també en la proporció d’herències que no s’accepten sobre el total estatal. El 2007 a Catalunya es van comptabilitzar un 22% de totes les herències no acceptades a l’Estat, mentre que el 2016 el percentatge va baixar al 20%. És a dir, Catalunya té una de cada cinc herències que no s’accepten a Espanya.

De fet, d’herències no acceptades n’hi ha hagut sempre, com recorda el degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, Joan Carles Ollé. Però si abans de la crisi eren aproximadament el 5% del total, l’any 2015 havien passat a ser aproximadament un 10%. Ollé és prudent sobre quines poden ser les causes que han fet augmentar en nombre d’hereus que no volen el llegat, però la majoria les vincula a la situació econòmica. “Pot ser pel cost de la tributació, els deutes del causant o patrimonis amb poca liquiditat”, apunta el degà dels notaris.

De fet, Ollé admet que durant la crisi s’han pogut donar casos en què no hagi sortit a compte acceptar l’herència, “bé per la falta de liquiditat i o bé perquè l’herència siguin deutes o hipoteques, és a dir, deficitària”. No obstant això, els notaris recorden que en la gran majoria de casos el valor dels béns supera el de les càrregues i per això recomanen acceptar a benefici d’inventari, una figura que permet valorar econòmicament tots els béns i càrregues que conté el llegat.

Menys recaptació

De fet, la tributació és un element important a tenir en compte a l’hora d’acceptar una herència, i la recaptació de la Generalitat per l’impost de successions entre el 2007 i el 2016 ha caigut pràcticament a la meitat. L’any 2007 el Govern va recaptar per aquest impost un total de 726 milions d’euros. La quantitat fins i tot va pujar l’any següent fins als 866 milions, però a partir d’aquest màxim va començar a caure fins a arribar a uns mínims de 211 milions el 2013 i 221 milions el 2014. El 2015 hi va haver un repunt de la recaptació, que va arribar a 404 milions, però l’any passat va tornar a caure, fins als 371 milions d’euros.