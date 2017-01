La moneda local lluita per sobreviure

Amagat en una cantonada de Brixton, un dels barris del sud de Londres, un caixer automàtic pintat amb els colors de l’arc de Sant Martí reparteix efectiu com qualsevol altre. Els diners que expedeix, però, no són lliures esterlines, sinó Brixton pounds. Sense ser confosa amb els bitllets falsos del joc de taula Monopoly, aquesta moneda -que té un tipus de canvi a la par amb la moneda nacional britànica- es pot fer servir de manera legal en més de 150 botigues i negocis del barri. Fins i tot es pot utilitzar per pagar els impostos municipals.

Impulsada l’any 2009, la moneda de Brixton és només un exemple d’un seguit d’iniciatives semblants. Altres ciutats britàniques, com Bristol, Exeter i Totnes -totes tres al sud del país-, ja han adoptat sistemes de moneda local. Fora del Regne Unit, també es pot trobar l’ eusko al País Basc francès, el BerkShare a l’est de l’estat nord-americà de Massachusetts o l’ Ithaca hour a la ciutat d’Ithaca, a l’estat de Nova York. De fet, el 2017 Barcelona també planeja estrenar-se amb un experiment d’aquest tipus.

Aquests projectes pretenen impulsar les vendes del comerç local fent circular la moneda local dins d’una mateixa comunitat. La clau és que aquesta divisa no té cap valor fora de l’àmbit geogràfic on ha nascut, fet que obliga els consumidors a gastar-la dins el seu barri o municipi, per crear un efecte multiplicador local. A més, els defensors de la iniciativa també asseguren que té beneficis per al medi ambient: una economia local més forta implica menys despeses de transport i, per tant, una reducció de les emissions contaminants.

No obstant, les monedes locals tenen un recorregut cada vegada més curt. De les més de 80 que van sorgir als Estats Units des de l’any 1991, només unes quantes sobreviuen. Arreu del món, divises com el guardiagrele simec italià, el dòlar de Toronto i la lliura de Stroud, al Regne Unit, s’estan desinflant o ja han desaparegut. Fins i tot l’ Ithaca hour, un dels casos d’èxit més reconeguts, ha vist com la seva circulació queia estrepitosament en els últims vint anys, segons assegura el seu fundador, Paul Glover.

Dèficit de confiança

Les monedes locals s’enfronten a tres obstacles. En primer lloc, tenen poca liquiditat, ja que només es poden fer servir als negocis locals que les accepten voluntàriament. De fet, aquest sistema és una manera d’autoimposar sancions econòmiques perquè redueix l’elecció dels consumidors a alguns comerços. En segon lloc, les divises pateixen un dèficit de confiança: no tenen el suport de cap banc central i, per tant, els usuaris no en compren gaire per evitar riscos. Finalment, haver de conviure amb dues divises paral·leles -la local i la nacional- encareix els costos de transacció i fa que els ciutadans acabin optant per pagar amb la moneda nacional.

Aquests factors ajuden a entendre per què la circulació de la moneda local és molt limitada a la majoria de regions que les impulsen. Per exemple, a Brixton només hi ha unes 100.000 lliures locals en circulació, en una àrea on viuen fins a 300.000 persones. Aquesta quantitat és massa petita per tenir un impacte econòmic. De tota manera, els bitllets acolorits poden convertir-se en un bon souvenir.