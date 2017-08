El negoci de les segones residències

Per a la resta del món, Espanya i Catalunya són destinacions turístiques de referència. Tenen tots els ingredients: sol, platja, gastronomia, arquitectura i un llarg etcètera que han convertit aquest territori en una visita quasi obligada per a qualsevol rodamon i ideal per a unes vacances convencionals. De fet, l’augment de turistes sembla imparable: entre el gener i el juny Catalunya ha rebut un 10% més de visitants que en el mateix període de l’any passat, i encapçala l’arribada de turistes internacionals a l’Estat amb 8,6 milions de visitants aquest primer semestre, segons les dades del ministeri de Turisme.

Aprofitant aquesta allau, un de cada cinc propietaris a Espanya ha decidit posar la seva segona residència en lloguer vacacional l’últim any, segons una enquesta del portal de lloguer online HomeAway, que elabora un informe anual basant-se en els seus usuaris. Una tendència que es confirma perquè l’any anterior un altre 20% dels propietaris ja s’havien unit a la plataforma per llogar casa seva a turistes.

El motiu d’aquest augment del lloguer a turistes -tant estrangers com espanyols-és senzill: el lloguer turístic és quatre vegades més rendible que el convencional. Així ho indicava un informe publicat a principis d’aquest any per l’Ajuntament de Barcelona.

Quan van fer la inversió, però, els propietaris espanyols no tenien intenció de llogar la segona residència. El mateix estudi de HomeAway indica que el 24% dels enquestats van comprar un habitatge vacacional per a ús personal, mentre que el 22% ho consideraven una inversió a llarg termini. Només el 20% van adquirir una segona llar amb una clara intenció de llogar-la. Tot i això, aquesta última xifra pot anar augmentant els anys vinents segons aquesta plataforma. “La majoria de persones que tenen una segona residència veuen que hi ha una demanda, i per això decideixen llogar-la”, explica Joseba Cortázar, cap de relacions públiques de HomeAway al sud d’Europa.

De mitjana, els usuaris d’aquest portal arreu d’Europa ingressen al voltant de 13.000 euros a l’any. Tot i que hi ha propietaris d’alt poder adquisitiu, no renuncien al lloguer vacacional perquè els permet cobrir costos importants de la propietat. Així, un 27% dels enquestats per HomeAway apunten que el que guanyen llogant la segona residència els serveix per cobrir la meitat de la hipoteca, mentre que un 8% afirmen que arriben a cobrir la totalitat del préstec.

Afectació al lloguer convencional

Una altra de les dades destacades de l’estudi indica que no hi ha cap propietari disposat a rebaixar el preu del lloguer. És més, el 23% pretenen augmentar les tarifes mentre que la resta, de moment, volen mantenir el preu. La situació és similar en el mercat del lloguer convencional, en què el preu dels habitatges ha registrat un fort augment durant els últims dos anys. Barcelona és el clar reflex d’aquesta situació. Llogar un pis a la capital catalana ja és més car que abans de la crisi, i zones com els barris del Clot i del Poblenou han experimentat augments de més del 20% en el preu del lloguer convencional l’últim any. De mitjana, l’increment interanual a la capital catalana és del 12%.

Aquesta pujada de preus s’atribueix moltes vegades a la proliferació del lloguer vacacional. Segons un estudi recent de Fotocasa, la meitat dels enquestats a Barcelona assenyalaven el turisme com a principal causa d’uns lloguers més cars. Per a Beatriz Toribio, cap d’estudis de Fotocasa, hi ha uns altres factors, però, que són més influents. Un d’ells és l’arribada d’inversors: “Invertir en ciutats com Madrid i Barcelona és més barat en comparació amb altres llocs com Londres i París, i els inversors només busquen rendibilitat”, assenyala. Un altre factor de pes és la forta descompensació entre oferta i demanda. “Durant la crisi no es va construir res, i ara mateix hi ha una oferta que és molt més reduïda que la demanda”, assenyala Toribio.

Per a Cortázar, l’augment dels preus del lloguer tampoc és atribuïble al lloguer vacacional. “La situació [que es dona en llocs com Barcelona] es deu al fet que no hi ha hagut un control i no s’han desenvolupat polítiques per establir un repartiment coherent de l’oferta complementària d’habitatge”. De fet, Cortázar afegeix que “el lloguer vacacional és una pràctica internacional consolidada que els ciutadans demanen”. Cortázar no entén com, en algunes zones com ara les Canàries i les Balears, l’administració segueixi tancant la porta a aquestes plataformes. “Allà on hi ha més oferta tradicional és on més traves hi ha”, conclou.