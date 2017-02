El nombre d'hipoteques sobre habitatges es dispara un 18% a Catalunya el 2016

L'any 2016 es van constituir a Catalunya 45.873 hipoteques sobre habitatges, xifra que és un 18,2% superior a la de l'any anterior, segons les dades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Tot i això, la xifra és molt inferior al màxim del 2007, abans de l'esclat de la bombolla immobiliària, que es van constituir 196.457 hipoteques; però són 15.000 més que el pitjor any, que va ser el 2013, quan només se'n van constituir 30.000 en total.

Malgrat que el nombre d'hipoteques a Catalunya creix el 18%, la quantitat total del capital prestat ha augmentat més el 2016, fins un 23,3%, assolint la quantitat total de 5.773 milions d'euros. No obstant això, la quantitat total de les hipoteques noves sobre habitatges és de només una sisena part dels més de 36.000 milions de l'any 2007.

Evolució del nombre i import de les hipoteques sobre habitatges

En el conjunt de l'Estat, el 2016 es van constituir 281.328 hipoteques sobre habitatges, xifra que és un 14% superior a l'any anterior. L'import del total de noves hipoteques sobre habitatges a Espanya va pujar a 30.878 milions d'euros, xifra que és un 17,2% superior a l'any anterior.

Catalunya és la tercera comunitat on es van constituir més noves hipoteques sobre habitatges, només superada per Andalusia, amb 53.733 i Madrid, amb 47.801 en total. Però en la quantitat del capital prestat, Catalunya ocupa el segon lloc amb 5.773 milions, només superada per Madrid amb 7.319 milions.

Malgrat que Madrid va superar Catalunya en nombre d'hipoteques i en el capital total prestat, el creixement va ser més important al mercat català, del 18% en nombre i del 23% en capital, mentre que a Madrid el nombre d'hipoteques va créixer el 10,2% i el capital el 13,5%.

Catalunya se situa en la banda ampla del creixement del nombre d'hipoteques, per sobre de la mitjana espanyola i només superada per Castella-la Manxa (23,8%), Aragó (19,3%) i Extremadura (18,7%). Al País Valencià el nombre d'hipoteques va créixer un 16% fins assolir les 29.440 amb un capital prestat de 2.411 milions d'euros, el 18,8% més. En el cas de les Balears, es van constituir 9.469 hipoteques, el 13,6% més, amb un capital total de 1.311 milions, el 34,3% més.

El capital mitjà dels nous préstecs hipotecaris sobre habitatges a Catalunya se va situar el 2016 en 125.833 euros, molt per sota de la quantitat del 2007, quan eren 184.060 euros. El import mitjà de les hipoteques sobre habitatge a l'Estat va ser el 2016 inferior al català, ja que es va quedar lleugerament per sota del 110.000 euros.

En quant als tipus d'interès, segons les dades de l'INE, han anat baixant durant tot l'any. Així, al desembre del 2015 el tipus mitjà era del 3,37%, mentre que al desembre del 2016 era del 3,18%, seguin la línia descendent que ha marcat l'Euríbor, el principal índex de referència, que compleix un any en taxes mensuals negatives.