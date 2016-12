Nova despesa rècord en les pensions: 8.623 milions el desembre

La Seguretat Social va destinar al desembre la xifra rècord de 8.623,2 milions d'euros per pagar les pensions contributives, un 3,14% més que el mateix mes del 2015, segons les dades publicades aquest dijous pel ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Després d'aguantar 14 mesos per sota del 3%, ja són vuit mesos consecutius que s'acumulen increments interanuals per sobre d'aquest percentatge.

A banda de la despesa, el nombre de pensions pagades per l'Estat també va marcar nous rècords. La xifra va créixer un 1,2% fins a un màxim històric de 9.473.482 pensions. Encara que la taxa de creixement interanual no és de les més altes en la sèrie de l'última dècada, amb aquest repunt ja s'acumulen onze mesos consecutius amb augments superiors a l'1%.

La fi de la guardiola precipita la reforma de les pensionsAquest mes els jubilats espanyols han rebut de mitjana 1.050,82 euros, un 2,07% més respecte del mateix mes de l'any passat. A més, en conjunt, la pensió mitjana del sistema, és a dir, la mitjana de les retribucions per jubilació, incapacitat permanent, viduïtat i orfenesa, s'ha situat als 910,24 euros, un 1,9% més.

Finançar la guardiola amb deute i impostos

Davant l'imminent esgotament del Fons de Reserva de la Seguretat Social, l'alternativa que proposa el govern de Rajoy és deute. El secretari d'estat de Pressupostos i Despeses, Alberto Nadal, va afirmar dimarts que l'executiu té l'objectiu de presentar una proposta definitiva per reformar el sistema de pensions a principis del 2017.

Tot i així, el portaveu del ministeri d'Hisenda també va reconèixer que aquest dèficit s'haurà de finançar amb impostos, sense detallar com es faria. Aquest any la Seguretat Social s'ha d'enfrontar a un deute històric de prop de 18.000 milions d'euros i es preveu que el que ve serà similar. A més, l'Estat descarta revaloritzar les pensions com demanen l'oposició i els agents socials i confirma que l'any vinent aquestes creixeran el mínim del 0,25% previst per la llei.