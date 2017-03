La justícia europea avala que les operadores cedeixin dades dels seus clients a altres estats membres

Hi ha una protecció de dades quan la informació personal es pot publicar en un altre estat membre? Segons una sentència del Tribunal de Justícia de la UE, sí. Avui ha dictaminat que les empreses de telecomunicacions poden cedir les dades dels seus clients a guies públiques radicades en altres països, tot i que no hi hagi un consentiment concret de l’usuari.

Segons el dictamen, quan un client autoritza a una companyia les seves dades, és legal, una vegada aprovat per l’usuari, traspassar aquesta informació a empreses que es dediquen a donar informació personal relacionada amb el seu número de telèfon.

El cas es dona arran del fet que les empreses de telecomunicacions Vodafone, Libertel, Tele2 i Ziggo, radicades als Països Baixos, es van negar a cedir les dades dels seus clients a la companyia belga European Directory Assistance (EDA) que ofereix les dades personals de clients lligades a números de telèfon en territori belga (semblants a les pàgines blanques), conegudes com a serveis d’informació de números d’abonats.

El negoci de les teves dadesLa sentència considera que la llei europea obliga a posar a disposició a l’empresa que ofereix aquest servei “en condicions no discriminatòries”, independentment de si es troba en un estat membre diferent, ja que l’objectiu és garantir “l’existència de serveis de comunicacions electròniques disponibles pel públic, amb bona qualitat a tota la Unió”.

A més, assenyala que si un usuari ha sigut informat per la seva operadora que una vegada se li assigna un número de telèfon existeix la possibilitat que es puguin cedir les seves dades a una guia pública, no s’ha de tornar a demanar cap permís específic. Això sí, adverteix que aquesta ha de ser l'única finalitat, i les dades dels usuaris no es poden comercialitzar per a altres objectius.