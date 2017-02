Telefónica i Vodafone apugen preus

El Mobile va ser ahir l’escenari escollit per a un nou episodi en la guerra de les tarifes de les operadores de telecomunicacions. La primera ofensiva la va llançar el conseller delegat de Vodafone España, António Coimbra, que va anunciar en roda de premsa que l’empresa està treballant per ajustar els preus i mantenir la competitivitat. Aquest avís arriba després que Telefónica i Orange estrenessin l’any amb pujades de preu en els seus paquets convergents. El primer directiu de l’operador vermell no va concretar quines serien les modificacions en les tarifes, que podrien incloure més dades en els serveis a canvi d’apujar el preu. Així doncs, Coimbra va confirmar l’ambient de guerra comercial en el sector i va destacar que alguns dels seus competidors s’han mogut “de manera més agressiva” pel que fa als preus de les tarifes.

Telefónica torna a pujar preus

En aquest sentit, Coimbra va remarcar que aquests canvis no es poden fer “de la nit al dia”, però va afegir que comunicarà aviat als seus clients modificacions en el preu dels seus serveis, que variaran segons el segment.

L’antic monopoli estatal també va aprofitar la primera jornada oficial del congrés (diumenge ja va presentar la seva quarta plataforma per gestionar les dades dels seus clients) per anunciar una nova pujada en els preus per als seus paquets Fusión Contigo a partir de l’abril. Aquesta tarifa passarà a costar 55 euros, pels 50 que paguen els clients actualment, a canvi de més dades en els serveis que inclouen aquests paquets.

Aquest increment de preu se suma al que l’empresa ja havia aplicat als paquets Fusión+ amb diverses línies mòbils, que van començar a costar cinc euros més per tenir vuit gigues en comptes de tres.