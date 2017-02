Bars i restaurants roben consumidors als súpers

Mentre es consolida la recuperació econòmica, el gran consum va perdre pistonada a Espanya aquest 2016. Segons l'últim informe presentat aquest dilluns per la consultora Kantar, la facturació del sector del gran consum, és a dir supermercats i hipermercats, va caure un 1,2% el 2016 a Espanya i un 1,8% a Catalunya "S'ha notat un traspàs de consum de dins a fora de la llar que referma la recuperació però que ha perjudicat el sector del gran consum", ha explicat aquest matí César Valencoso, director d'anàlisi del consumidor de Kantar.

"Veient com ha evolucionat l'economia aquest 2016 esperàvem que el gran consum hagués tingut un bon any, però no ha estat així", ha reiterat Valencoso, que ha explicat que aquesta davallada és el retorn d'un crèdit que el gran consum es va prendre el 2009, quan en plena escalada de la crisi econòmica el gran consum va guanyar consumidors precisament perquè la gent va deixar de sortir a fora. Així doncs, aquest expert constata que "és una caiguda menys negativa del que podia semblar i sembla que aquest traspàs s'ha fet totalment aquest 2016 i que el 2017 el sector es recuperarà".

Així doncs, en volum, és a dir en quilos, el gran consum ha retrocedit un 1,6% a Espanya el 2016, mentre que en valor, és a dir en facturació, la caiguda és de l'1,6%. L'any anterior s'havien registrat increments de l'1,8% en facturació i del 0,3% en volum, per primera vegada després de dos anys de caigudes moderades.

Mercadona ha triplicat la seva quota de mercat en els últims 15 anys

Valencoso ha explicat que això es constata perquè en la resposta dels consumidors enquestats es fa notar principalment una menor ingesta de dinars i sopars a la llar. "La cultura espanyola és de sortir a fora i quan es nota la recuperació això torna", ha aclarit. A més, però, el portaveu de Kantar ha explicat que una part, encara que menor, d'aquest descens també és el reaprofitament més gran dels productes i la reducció del menjar que es llença. " Hi ha menys desaprofitament i, per tant, menys compra, que es tradueix en dues dècimes de la caiguda interanual", ha dit Valencoso. Concretament, amb les dades presentades per aquesta consultora, el 2016 es van llençar a les escombraries 80 milions menys de quilos de menjar que l'any anterior, una xifra que suposa un 0,2% del volum total del gran consum.

La lluita contra la inflació

D'altra banda, segons ha explicat aquest analista de Kantar, un altre dels obstacles amb què topa el gran consum és la major consciència del consumidor a l'hora de pagar un preu determinat pels productes. "Mentre que els preus van créixer un 1% el 2016, el consumidor no accepta l'increment i redueix el consum un 0,7% o busca alternatives per abaratir la cistella i per tant acaba pagant només un 0,4% del que la indústria intentava incrementar de preu", ha dit Valencoso.

Segons Kantar, aquest és un dels reptes del gran consum després de la crisi, ja que segons Valencoso el consumidor sí que acceptava l'increment dels preus abans de la crisi i ara està per veure si tornarà a ser així. "En un punt demogràfic en què la població no creix, l'única manera que té el gran consum de créixer és vendre els mateixos quilos més cars a través d'un increment del valor afegit", ha sentenciat Valencoso.

La lluita pels frescos perjudica el petit comerciant

Però hi ha una guerra que sí que guanyen clarament els supermercats i és la dels frescos. Des del 2009 el gran consum ha intentat sumar valor afegit a la seva oferta a partir de la incorporació de frescos que fins aleshores es venien principalment a través de l'anomenat canal especialitzat, és a dir els mercats o les fruiteries, carnisseries i peixateries. Així doncs, els supermercats estan aprofitant que els clients cada vegada compren més producte fresc i n'estan absorbint tot el creixement en detriment del canal especialitzat.

Verdures a preu d'or

El sector es concentra

Una de les altres conclusions de l'estudi és que els 6 principals grups de distribució continuen dominant i mantenint l'hegemonia. Així doncs, Mercadona augmenta dues dècimes la seva quota fins a tocar el 23% del mercat, seguida de Dia i Eroski, que estan estancats en el 8,5% de quota. De fet, si es compara amb el 2001, Mercadona ha triplicat la seva quota de mercat en 15 anys, i ha passat del 7,8% al 23%, cosa que explica que cada vegada li costi més créixer malgrat mantenir la consolidació. Tot i això Mercadona és la segona cadena que més creix, ja que Lidl continua creixent per sobre del 0,5% com els últims anys. Per darrere de Mercadona, la cadena que més ha crescut és Consum, seguida d'Aldi.