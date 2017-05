L'operadora catalana Parlem va facturar 1,3 milions d'euros l'any passat

L’operadora de telecomunicacions catalana Parlem va tancar el 2016 amb una facturació d’1,3 milions d’euros, el doble que el 2015, quan va ingressar 641.000 euros. Segons la companyia, aquest impuls s'explica per la consolidació de la seva oferta d’ADSL, que considera una de les més econòmiques del mercat. i al llançament del servei de televisió, que els ha permès ser un operador convergent.

L’operadora preveu continuar creixent durant el 2017 fins a triplicar la facturació de 2016 i arribar als 4 milions d’euros, segons ha explicat el seu conseller delegat, Ernest Pérez-Mas. Segons la companyia, per assolir aquest objectiu d'ingressos Parlem intentarà arribar a més llars a través d’acords amb altres operadors. Actualment, l'operadora ja té acords estratègics amb MásMóvil, que desplegarà la òptica a Catalunya.

D'altra banda, Parlem també estudia alguns canvis per a la seva plataforma de TV i hi podria afegir prestacions abans de finals d'estiu. A través dels seus acords, l'operadora té una cobertura de mòbil i d’ADSL que arriba a un milió i mig de llars i, aproximadament, a 90.000 llars amb fibra a tot Catalunya. El mes passat va signar un acord de finançament a través del qual l’operadora de telecomunicacions rebrà un préstec participatiu d’un milió d’euros de l'empresa pública Avançsa.

Com va explicar Pérez-Mas a l'ARA, aquesta última injecció fes completarà amb una nova ampliació de capital d'1,5 milions d'euros més que l'operador vol completar abans de l'estiu. Parlem, amb un patrimoni de 6,6 milions d’euros, compta amb MásMóvil com a soci industrial i accionista. A més, entre els seus inversors de referència hi ha fons de capital risc com Ona Capital o Inverready i el mateix Pérez-Mas.