La patronal Foment tanca el segon exercici seguit en pèrdues, de 247.546 euros

La patronal catalana de grans empreses Foment del Treball va tancar el 2016 amb pèrdues de 247.546 euros, un 6,6% superiors a les de l’any 2015, que van ser de 232.073 euros, i encadena així dos anys de números vermells. Foment, no obstant, esperava obtenir guanys o, com a mínim, no perdre diners el 2016, però diversos factors van portar a desviacions pressupostàries que no ho han fet possible.

Els dos factors que més pes han tingut en les pèrdues són la representació institucional més baixa de Foment, cosa que resta ingressos, i la fallida de la Confederació de Comerç de Catalunya, la patronal de comerç que era sòcia de Foment, segons va admetre ahir el director d’Economia de Foment, Salvador Guillermo.

El primer factor va venir de la mà de l'anterior conseller d’Empresa, Felip Puig, que va aprovar una resolució en què excloïa de les institucions Fepime, la patronal de petites i mitjanes empreses de Foment. La gran patronal va veure reduïda la seva participació en les diferents institucions, i això li va comportar una pèrdua d’ingressos.

De fet al pressupost per al 2016 Foment esperava uns ingressos per aquesta partida de 1,5 milions d’euros, i es va quedar en només 1 milió. Una desviació sobre el pressupost del 31,5%. La situació, no obstant, s’ha revertit, segons va explicar Salvador Guillermo, ja que la decisió del Govern d’excloure Fepime la va anul·lar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i la representació, en aquest moment, torna a ser la que havia sigut abans: un 60% dels representants són de Foment, un 25% de Pimec i un 15% de Fepime.

Els ingressos d’explotació de Foment van pujar a 5,6 milions el 2016, enfront dels 9 milions del 2015, mentre que les despeses d’explotació del 2016 van ser de 5,5 milions, quan l’any anterior havien pujat a 8,9 milions.

Fallida de la CCC

L’altre gran impacte en els comptes va ser la fallida de la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC). Un impacte que va arribar per dues vies. D’una banda, la CCC era una patronal associada a Foment i, per tant, en fer fallida va deixar de pagar les seves quotes a Foment. A més, la CCC tenia la seva seu a l’edifici de Via Laietana, 32, que és propietat de Foment del Treball, i arran de la fallida i la liquidació va deixar de pagar els lloguers.