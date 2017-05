La patronal catalana acusa els sindicats de no respectar la reforma laboral

La patronal catalana Foment de Treball ha acusat aquest matí els sindicats de fer pressió a les taules negociadores per mantenir clàusules d'ultraactivitat indefinida a la majoria de convenis. Aquesta clàusula evita que el conveni caigui i els treballadors quedin desprotegits un cop caduca el pacte o mentre duren les negociacions per fer-ne un de nou. L'última reforma laboral del PP, del 2012, eliminava la ultraactivitat indefinida i donava un any de marge a l'empresa i els treballadors per arribar a un nou acord.

Foment del Treball ha constatat en un estudi que més de la meitat dels 212 convenis sectorials que s’han aplicat a Catalunya després de l’última reforma laboral, el 52%, encara mantenen una clàusula d’ultraactivitat indefinida que es contradiu amb l’any de marge que marca la norma.

El responsable de Relacions Laborals de Foment del Treball, Javier Ibars, ha demanat aquest dilluns que es respecti la reforma "perquè amb un any hi ha temps de sobra per pactar un altre marc de relacions". Ibars ha assegurat que "no té cap sentit haver de mantenir un conveni que ja s’havia acordat que s’acabaria" i ha afegit que "si cal, doncs que caigui i s’apliquin les normes generals perquè si no hi ha manera de posar-se d’acord segur que no és un bon conveni", ha reblat.

Els sindicats ja van protestar durant la tramitació de la reforma laboral al·legant que la pèrdua de l’ultraactivitat pot fer que els empresaris allarguin les negociacions amb la intenció que el conveni decaigui i els treballadors quedin més desprotegits.

Què vol dir la 'ultraactivitat' dels convenis col·lectius?La patronal també ha demanat als sindicats celeritat amb la negociació salarial. Ibars ha recordat que la CEOE "és l’única institució que ha modificat la seva proposta inicial, que ara s’apropa molt més al que demanaven els sindicats, per assolir un acord". Tot i això, el responsable de relacions laborals de la patronal catalana ha insistit que l’augment "sempre, sempre, sempre, ha d’estar vinculat a cada sector i a la productivitat de l’empresa".

Recuperació del mercat laboral

La patronal catalana també ha fet un repàs a l’evolució del mercat laboral durant el primer trimestre. La directora de la Comissió Laboral de Foment del Treball, Maria Angeles Tejada, ha destacat "el bon ritme" de les afiliacions i dels contractes. A Catalunya l’afiliació ha crescut un 4,2% respecte l’any passat, i entre gener i abril s’han signat un més de 950.000 contractes (un 8,4% més), però la majoria, el 85%, continuen sent temporals i al sector serveis, per la campanya turística, que comença a l’abril.

"Mica en mica es noten millores en la recuperació del mercat de treball, però encara queden ombres", ha recordat Tejada. Entre aquests punts febles la patronal inclou la temporalitat, la poca flexibilitat pels empresaris, la incertesa política i una oferta formativa que no encaixa amb les demandes reals de les empreses.