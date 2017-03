La patronal demana peatges per pagar pensions

La patronal de les grans constructores, Seopan, va fer ahir la seva proposta per finançar les pensions: posar peatges a les autovies de l’Estat que són gratuïtes. Així ho va exposar en roda de premsa el president d’aquesta patronal, Julián Núñez, que també va indicar que s’haurien de mantenir els peatges en les autopistes després del seu venciment. A Catalunya, les primeres autopistes on venç el contracte del peatge són AP-7 i l’AP-2, d’Abertis, entre el 2019 i el 2021, i el ministeri de Foment ha dit reiteradament que no pensa allargar la concessió.

“Tenim un gran estoc d’infraestructures, posem-les en valor per solucion ar una part del problema de la despesa pública, que té altres prioritats, com les pensions o la sanitat”, va argumentar el president de Seopan. Per a la patronal de les grans constructores, ara és el moment de plantejar el debat de pagar per l’ús de les infraestructures, no només les autovies, sinó de totes, per establir les prioritats de despesa pública. Segons Núñez, tots els ciutadans volen que els serveis siguin gratuïts, “però si les prioritats són la sanitat, les pensions i l’educació, s’ha de fer alguna cosa per preservar-les”.

Núñez no va apostar només per establir el pagament per utilitzar les autovies que són gratuïtes, sinó que a més va demanar que s’allargui el peatge de les autopistes de pagament, per pagar-ne així el manteniment i no carregar amb més despesa pública l’Estat.

Si les actuals autopistes de peatge acaben sent gratuïtes, això tindrà un cost per a l’Estat d’uns 3.000 milions d’euros, segons Seopan. Aquests diners, indica la patronal, són, d’una banda, el que costa el manteniment de les vies, i que ara paguen les empreses concessionàries, i de l’altra, els ingressos per IVA que rep l’Estat de cada pagament que fan els ciutadans al peatge. Per això, Núñez va defensar mantenir els peatges en aquestes vies, encara que siguin més barats. El president de la patronal constructora va explicar que a França el 80% de la xarxa d’alta capacitat és de pagament, i a Itàlia, el 90%, mentre que aquí és només el 27%. Segons va dir, Espanya és també l’estat de la UE amb una xarxa més gran d’autovies gratuïtes, de 14.000 quilòmetres.

En aquest sentit, va demanar anar cap a un sistema de finançament público-privat de les infraestructures i es va preguntar: “¿La prioritat és aixecar barreres a les autopistes o rebaixar les pensions?”

Radials en fallida

D’altra banda, la patronal de la construcció estima en uns 5.000 milions d’euros el forat que comportarà per a les arques públiques les autopistes en fallida, la majoria de la xarxa radial de Madrid. Malgrat que el ministeri de Foment assegura que el cost de rescat d’aquestes vies és inferior, Julián Núñez va dir que els 5.000 milions “és una xifra de difícil discussió”. Per això, va indicar que tant el govern espanyol com la patronal tenen “l’obligació de buscar una solució” que “eviti que els contribuents hagin de pagar els 5.000 milions”. Segons Seopan, d’aquesta quantitat, 4.032 milions corresponen a la clàusula de responsabilitat patrimonial de l’administració (RPA) per les inversions fetes, i 800 milions són per l’expropiació dels terrenys que encara estan pendents de pagament.

Però que Foment hagi de rescatar les autopistes en fallida no queda tan clar després que l’Audiència de Madrid hagi anul·lat la liquidació de la circumval·lació d’Alacant, una de les vies en fallida.