Les patronals Foment i Cecot signen la pau després d'un any en guerra

Les patronals Foment del Treball i Cecot han decidit signar la pau després de més d'un any de conflicte entre obert entre les dues i que, en les últimes setmanes, havia provocat el risc de ruptura entre les dues organitzacions.

El conflicte entre elles es devia principalment al repartiment territorial, tot i que la falta de sintonia entre els dos presidents, Joaquim Gay de Montellà (a Foment) i Antoni Abad (a Cecot), és tan evident que fins i tot aquest últim ha decidit donar un pas endavant i anunciar la seva candidatura per presidir Foment en les properes eleccions que hi hagi a la gran patronal catalana.

Organitzacions empresarials: la modernització pendent

L'acord, anunciat a través d'un comunicat aquest dilluns, és de tot menys clar. En els darrers anys Cecot ha anat guanyant cada cop més presència fora del seu àmbit d'origen (el Vallès Oriental) i ha estat oferint serveis a empreses en altres zones de Catalunya. Això va posar molt nerviós Foment del Treball, que com a agrupador de diverses patronals territorials intenta preservar un repartiment de les diferents àrees del país vedat entre totes elles.

El comunicat assegura que a partir d'ara "totes les associacions membre de la Cecot comparteixen els mecanismes de funcionament" de Foment i que "cal potenciar acords entre les organitzacions per sumar sinèrgies". En resum, molt poques concrecions.

Fa dos mesos, Foment va llançar un ultimàtum a Cecot perquè “rectifiqués” en les seves actuacions, però no està clar en què rectificarà a partir d’ara. En cas contrari, Foment va amenaçar Cecot amb l’expulsió. Una sortida, segons la patronal vallesana, hauria perjudicat al propi Foment, que “perdria representativitat”, segons va avisar Antoni Abad.

Segons les fonts consultades, en realitat, l’acord no entrat en molt detall i, bàsicament, l’objecti de totes dues organitzacions és una crida a la unitat. “Estem d’acord en el valor de la unitat per sobre de segons quins detalls”, expliquen aquestes fonts. Tant Foment com Cecot estan d’acord que, amb un trencament, totes dues hi sortirien perdent.

En resum, caldrà esperar un temps per veure si la crisi s’ha tancat definitivament.