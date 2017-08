Les pèrdues d’eDreams no alteren el seu pla de creixement

L’agència de viatges online eDreams Odigeo va perdre set milions d’euros durant el primer trimestre fiscal, que inclou els mesos d’abril, maig i juny. Aquesta xifra contrasta amb el benefici net que va registrar durant el mateix període de l’any anterior, que va ser de 7,7 milions d’euros. La companyia va defensar ahir mitjançant un comunicat que aquests resultats es deuen a “les inversions accelerades en la transició al negoci mòbil i a un canvi en el model de generar ingressos”.

A tot això, també cal sumar-hi la contracció de reserves en els seus mercats principals (Espanya, Itàlia i França). En aquests països, el nombre d’operacions al portal d’eDreams va caure un 1% aquest trimestre respecte a l’any passat. En l’anterior exercici, la companyia fundada a Barcelona i amb seu a Luxemburg va experimentar augments de dos dígits en aquest àmbit. La firma atribueix aquest lleu descens a l’estacionalitat. “Sense aquest efecte, les reserves haurien crescut un 2%” en aquests països, va assegurar ahir.

No obstant això, el nombre de reserves a nivell global va augmentar un 1%, i també ho van fer els ingressos. Aquestes últimes dades mantenen l’optimisme a eDreams, que preveu un creixement de les vendes d’un 7% al final de l’exercici i la consolidació d’un ebitda (benefici abans d’interessos, impostos i amortitzacions) ajustat de 115 milions d’euros de cara al 2018. Malgrat les pèrdues, el conseller delegat de l’agència, Dana Dunne, va definir els resultats del primer trimestre fiscal com a “sòlids”, després que els de l’any passat els va qualificar com a “excel·lents”.

Tornada a l’estabilitat

L’arribada de Dana Dunne a eDreams a principis del 2015 ha permès dotar l’empresa de certa estabilitat després d’uns anys convulsos. L’any anterior a la seva arribada la companyia havia tocat fons arribant a unes pèrdues de 181 milions d’euros. De fet, els números vermells han sigut una constant els últims cinc anys.

La crisi d’eDreams es va agreujar amb la sortida a borsa l’any 2014, quan va prometre als inversors uns creixements que no es van acabar complint. En quatre mesos, el preu de l’acció va caure un 70%, una patacada de la qual l’agència de viatges online encara no s’ha recuperat.