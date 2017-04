Els petits comerciants catalans també reclamen ser ‘tax free’

S’acosta l’estiu i a les grans cadenes de moda de ciutats com Barcelona hi apareixen les cues de turistes asiàtics i nord-americans amb una mateixa petició per als venedors: la factura que els permet recuperar l’IVA de les compres que fan, un reemborsament també conegut com a tax free. La normativa espanyola actual fixa que els visitants extracomunitaris que gastin en comerços durant la seva estada poden reclamar l’IVA de les seves compres en el cas que superin els 90,15 €. Aquest límit, però, no convenç els petits botiguers, que denuncien que exigir un mínim de despesa a aquests turistes exclou el comerç de proximitat d’una forma de negoci molt sucosa.

La iniciativa la va proposar la setmana passada la Confederació Espanyola de Comerç (CEC), que demana incloure l’eliminació de l’import mínim als pressupostos generals de l’Estat. Però segons ha pogut saber l’ARA, la proposta també compta amb el suport de l’organització majoritària del sector a Catalunya, RetailCat. Segons la CEC, les dificultats que tenen els petits comerços -amb un tiquet mitjà de compra que sol ser més baix que el dels outlets o les grans cadenes de moda low cost - per accedir al tax free els deixa en un “clar desavantatge” respecte als gegants del sector. “Ens discrimina a l’hora d’accedir a un format que representa la varietat del turisme de compres”, lamenta el vicepresident de RetailCat, Gabriel Jené. Jené justifica que l’eliminació del mínim pot ajudar a captar aquest comprador, per exemple, amb els productes artesans. “Acaba creant una barrera per al comerç que té un tiquet mitjà més baix. És una gran iniciativa per al sector i ens hi sumarem”, explica Jené.

Pel que fa a la fiscalitat, les organitzacions del sector asseguren que la proposta no tindria un impacte negatiu per als comptes públics, ja que l’IVA retornat quedaria compensat per l’impuls de l’activitat econòmica. De fet, països com Alemanya o el Regne Unit no estableixen cap mínim legal al reemborsament de la taxa, que sí que s’inclou en la llei espanyola de l’IVA del 1992.

El retorn de l’impost s’aplica a tot tipus de compres que facin els visitants de fora de la Unió Europea, amb l’excepció de les despeses en restaurants, hotels o alimentació, que es consideren “consumibles”. Després d’aconseguir la factura, els turistes extracomunitaris normalment reclamen l’import de l’IVA a la mateixa botiga o a través de les agències autoritzades que resolen aquest tràmit -a gairebé cada aeroport n’hi ha una-. Durant les pròximes setmanes, la CEC portarà aquesta proposta als diferents grups parlamentaris espanyols per impulsar que es tramiti com una esmena als pressupostos de l’Estat.

Turisme de compres

Aquesta reivindicació del petit comerç demana la inclusió en un model de turisme de compres que, fins ara, li ha girat l’esquena i ha beneficiat grans cadenes i botigues del luxe. Segons l’últim informe de la CEC sobre aquest fenomen, només un de cada 10 euros que es gasten els turistes en compres a Espanya va a parar al comerç de proximitat, una porció del pastís que equival a 4.100 milions d’euros anuals.

Una oportunitat per a Barcelona

Associacions del comerç català com Barcelona Oberta veuen en el turisme de compres una oportunitat de negoci per al petit comerç de la ciutat. Segons l’últim informe de l’entitat sobre aquest fenomen, almenys 1.200 establiments del centre de la capital catalana haurien d’abaixar la persiana sense les compres dels visitants.