Les pimes generen el 71% de la nova ocupació

Set de cada deu llocs de treball nous creats durant el segon trimestre de l’any a Espanya van ser en una pime. Les petites i mitjanes empreses van tornar a encapçalar el rànquing de creació d’ocupació: entre abril i juny van arribar a tenir un total de més de 9,7 milions d’afiliats, segons un estudi de la patronal Cepyme i la companyia Randstad.

Les empreses que van crear més ocupació són les petites -és a dir, les que tenen entre 10 i 49 treballadors- i estan vinculades a l’activitat turística (allotjament, restauració i serveis recreatius). Han creat 160.000 llocs nous respecte al segon trimestre de l’any anterior, i ja donen feina a 3,4 milions de persones. Aquesta xifra representa el 25% del total d’afiliats.

El segon motor de creixement són les microempreses, és a dir, les que tenen menys de 10 treballadors. Les que centren la seva activitat en els sectors anteriors, al comerç minorista i també les que es dediquen a la construcció han creat més de 60.000 llocs de treball més que en el segon trimestre de l’any passat: ara mantenen ocupades gairebé 3,3 milions de persones, el 24% del total.

En canvi, les empreses d’una mida mitjana i gran han fet aportacions més petites al creixement de la nova ocupació. Segons l’informe, l’empenta que han suposat els serveis d’allotjament ha quedat contrarestada per la reducció en el sector de l’educació, que ha perdut treballadors a causa del final del curs escolar.

Tot i això, les empreses mitjanes han creat 132.000 llocs de treball nous respecte a fa un any i ocupen 3 milions de persones, fet que representa el 22% del total de llocs de treball.La patronal de la petita i mitjana empresa a Espanya valora “positivament la tendència tant de la trajectòria econòmica com del mercat de treball”.

L’ocupació s’alentirà

L’informe, però, també evidencia una certa moderació o alentiment d’aquest creixement d’ocupació per a l’any que ve. El fet és que, segons aquestes mateixes previsions, els preus seguiran pujant l’any que ve i això podria fer baixar de nou el consum. Amb menys demanda, les empreses podrien optar per ser més restrictives alhora de contractar personal, fet que, segons l’estudi de Cepyme i Randstad podria tenir efectes tant en el creixement de l’ocupació, que serà menys intens, com en la taxa d’atur.

Les empreses que més notaran aquest alentiment són les mitjanes i les relacionades amb el sector de la construcció, que segons aquest informe, tornarà a reduir la seva activitat. Per contra, les activitats que més dinamitzaran el mercat l’any que ve són les relacionades amb la restauració, la consultoria, la informàtica i les telecomunicacions.

Tot i l’alentiment previst per a l’any que ve, el repunt en el creixement del mercat de treball ha fet que també apareguin velles plagues, com la de l’accidentalitat. El sindicat UGT alerta que la sinistralitat laboral a Espanya ha augmentat gairebé un 3% durant la primera meitat de l’any: s’han registrat un total de 657.169 accidents, 17.765 més que durant el primer semestre del 2016. Uns accidents que han suposat la mort de 300 treballadors fins ara a tot l’Estat.