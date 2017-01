Extremadura llança un 'pla renove'... per canviar els mobles de casa

Fins a 1.000 euros per comprador amb un límit de 200 euros per moble. La Junta d'Extremadura ha aprovat el pla renove de mobiliari de la casa, que pretén incentivar les vendes del sector de la fabricació de mobles a la comunitat, durament castigat per la crisi.

El govern extremeny va donar llum verda al pla la setmana passada, i ahir es va publicar el decret que el regula.

Les bases preveuen un sistema d'ajudes dirigides al consumidor final que suposarà un descompte del 25% del valor de cada moble que es compri en un comerç ubicat a Extremadura i que estigui adherit al pla, amb un topall de 200 euros per moble i 1.000 euros per comprador a cada convocatòria.

Les ajudes inclouen els mobles del dormitori -inclosos els armaris- els del saló-menjador, la cuina, els mobles de bany, els sofàs, els mobles de rebedor i auxiliars. Tanmateix, en queden exclosos els de jardí, els articles decoratius, els miralls, els equipament tèxtils, els matalassos i els articles d'il·luminació, a més de tots els mobles que es comercialitzen desmuntats i el muntatge dels quals corre a càrrec del comprador o es facilita, per part del venedor, com un servei accessori o addicional.

El govern de Guillermo Fernández Vara justifica el pla per la davallada en el consum de mobles a Extremadura des de l'inici de la crisi, que ha convertit aquest sector en un dels més castigats.

Amb aquest pla l'executiu extremeny pretén facilitar les condicions perquè s'incrementi el consum intern de mobles, es dinamitzin les vendes i es fomenti el creixement de l'economia de la regió.