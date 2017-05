La plantilla de Codorníu aprova l'acord sobre l'ERO

La plantilla del grup Codorníu ha aprovat aquest matí acceptar el principi d'acord a què van arribar aquesta setmana la direcció i els representants dels treballadors. L'assemblea ho ha aprovat amb una àmplia majoria: 283 vots a favor, 9 en contra i 2 abstencions. L’acord preveu reduir de 93 a 71 les persones afectades per l'expedient: 18 a les oficines d'Esplugues, 2 a Nubiana, 6 a Raimat, 38 a Sant Sadurní i 7 a Riudabella.

Un total de 46 treballadors podran acollir-se a un pla de prejubilacions a partir dels 56 anys i l'empresa els complementarà la prestació mitjançant un conveni especial amb la Seguretat Social, amb un complement gradual que va del 70% al 90% en funció de l'edat (dels 56 als 60 anys).

Les nissagues del cava, al límitEls que quedaran afectats amb extinció de contracte rebran una indemnització de 35 dies per any amb un màxim de 26 mensualitats, una indemnització més àmplia del que l'empresa havia proposat inicialment. L'extinció de contractes començarà l'1 de juny i s'acabarà el 31 de desembre d'aquest mateix any.

Adeu a la marca blanca

El segon grup cavista va anunciar a l'abril un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per a 100 dels 900 treballadors de la companyia. El motiu de la retallada és que Codorníu Raventós ha decidit deixar de produir per a tercers, és a dir, abandonar la marca blanca per centrar-se en la gamma 'premium', fet que suposarà el tancament de línies de producció, segons va explicar la companyia en un comunicat.

"Volem aconseguir un grup amb un creixement més gran, lideratge i solidesa que estigui enfocat al segment 'premium-prestige'", va argumentar el conseller delegat del grup, Xavier Pagès. El grup tenia previst abandonar la producció per a tercers de manera gradual, durant els pròxims cinc anys, però el celler va admetre que han hagut d'accelerar aquesta decisió per "la realitat del mercat". Segons ha explicat Codorníu, "la sobreoferta exerceix una gran pressió en els preus" en un context en què el consum de vi està "estancat a nivell mundial".