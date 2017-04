La població en risc de pobresa o exclusió social s'ha disparat prop d'un 20% des del 2008

Encara hi ha més d'un 25% de població en risc de pobresa o exclusió social a tot l'Estat espanyol. Així ho revela l'enquesta de condicions de vida publicada aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que situa el percentatge de població que el 2015 vivia en aquestes condicions en un 27,9%, una taxa que no baixa del 25% des del 2010. De fet, aquest percentatge s'ha disparat un 17% des del 2008, quan va ser del 23,8%.

Aquest és el percentatge que l'INE obté a través de l'indicador homologat a nivell europeu, AROPE, que registra la població en risc de pobresa en funció de si tenen uns ingressos inferiors al 60% de la mitjana. Però aquest indicador també distingeix les llars que considera que pateixen "carència material severa", que l'any 2015 va ser del 5,8%, una reducció respecte el 6,4% de l'any anterior. De fet, tots els indicadors d'aquesta taxa cauen si es comparen amb el 2014 però encara queden lluny de tornar a les xifres prèvies a la crisi. Val a dir que si es pren el percentatge amb què calcula la població en risc de pobresa l'INE, cau fins al 22,3% respecte el criteri europeu de l'índex AROPE, però s'incrementa dues dècimes respecte l'any anterior.

Un 13,2% dels catalans en risc de pobresa

Fent servir el criteri espanyol, Catalunya va reduir el percentatge de població en risc de pobresa del 13,9% al 13,2% el 2015 però també és una taxa superior al 12,3% del 2008. Les comunitats amb un percentatge més elevat de població sota aquestes condicions són Andalusia, Múrcia o Canàries que superen o freguen el 30%. En el cas de Catalunya en particular, el 37,7% dels catalans no pot permetre's fer front a despeses imprevistes, el mateix percentatge que va registrar el 2009 i el 34,6% no pot permetre's anar de vacances una setmana a l'any. A Andalusia aquests percentatges superen el 50% de la població.

Les llars tenen un 7% menys d'ingressos

Aquest estudi anual, que s'elabora sempre en funció de l'exercici anterior, també posa de manifest que els ingressos mijtna sper persona i per llar van millorar respecte l'any anterior. Concretament, per llar, els ingresss nets van arribar de mitjana als 26.730 euros, un 2,4% més que el 2014 però encara lluny dels més de 28.780 que s'havien registrat el 2008.

D'altra banda, de mitjana els ingressos mitjans per persona van superar els 10.708 euros anuals, un 2,8% més que el 2014, també la millor alça des del 2010 però també lluny del seu màxim, en aquest cas el 2009, quan va superar els 11.300 euros l'any.

Tot i això, encara és més d'un 39% el percentatge de llars que declara no poder fer front a despeses imprevistes i més d'un 40% el que no pot anar de vacances fora de casa com a mínim una setmana a l'any. Tots dos percentatges, però, s'han reduit respecte l'any anterior.