El Popular perd 137 milions fins al març llastrat pel negoci immobiliari

Banco Popular va registrar pèrdues de 137 milions durant el primer trimestre d'aquest any, lluny dels beneficis de 93,79 milions d'euros que va registrar el mateix període del 2016, després de dotar provisions per import de 496 milions d'euros, un 69,9% més.

El banc ha realitzat aquestes provisions a causa de l'increment en les dotacions del negoci immobiliari i amb la finalitat de sanejar i enfortir el seu balanç. Aquestes provisions, sumades a les que ja havia fet el banc, eleven la ràtio de cobertura total fins al 45,2% i la de morosos fins al 51,4%, segons ha informat aquest divendres l'entitat presidida per Emilio Saracho.

L'entitat està passant per un moment delicat, després de tancar el 2016 amb unes pèrdues de gairebé 3.500 milions d'euros i destinar 5.692 milions a provisions per reforçar el seu balanç, retornar als seus clients el que els va cobrar de més per les clàusules terra i accelerar la desinversió en actius no productius.

De fet, el Banco Popular haurà de corregir aquests comptes després que l'entitat admetés que una auditoria interna, arran de la seva última ampliació de capital, havia detectat incorreccions que hauran de modificar. L'auditoria hauria destapat diverses necessitats de capital que no estaven reflectides correctament als números del Popular.