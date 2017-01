El port de Barcelona guanya 33 milions el 2016, un 16% menys

El port de Barcelona va tancar l'any 2016 amb un benefici de 33,2 milions d'euros, un 16% menys que l'any anterior. El descens és conseqüència que el 2015 es van obtenir beneficis extraordinaris per la venda d'actius financers.

Durant el 2016 l'enclavament català va arribar a xifres rècords en el tràfic de contenidors, d'automòbils i en passatgers, per la qual cosa el president de l'Autoritat Portuària, Sixte Cambra, ha qualificat l'exercici de "positiu". "És el port que genera més ingressos i 'cash flow' de tot el sistema portuari espanyol", ha indicat Cambra.

El port, territori desconegutEl tràfic total de mercaderies va augmentar un 3,4%, fins als 48,6 milions de tones, amb increments en tots els tipus de tràfic excepte els líquids a granel, que van registrar un descens del 5,1% i es van quedar en 11,4 milions de tones. La Xina continua sent el primer soci comercial

La xifra de negoci es va mantenir similar a la de l'any interior, en 155,3 milions d'euros el 2016 enfront dels 155,6 milions del 2015, i els recursos generats ('cash flow') van arribar a 86,2 milions d'euros, amb un increment del 17% respecte del 2015.

Cambra ha destacat aquest dimarts la reducció de l'endeutament del port, després de la cancel·lació anticipada de 20,8 milions d'euros del crèdit a llarg termini amb el Banc Europeu d'Inversions (BEI). L'endeutament se situa ara en 303,9 milions d'euros, un 13% inferior a l'any anterior.

La ràtio d'endeutament sobre fons propis se situa ara en un 24%, quan el 2015 era del 28% i l'any 2010 va tocar màxims, amb el 51%.

A més, durant el 2016 s'han invertit 25,9 milions d'euros, entre els quals destaquen diverses obres relacionades amb els accessos ferroviaris, actuacions al moll Prat, l'ampliació de la terminal ferroviària de la dàrsena sud, el nou accés viari i ferroviari al moll Álvarez de la Campa i la nova fàbrica de gel a les instal·lacions pesqueres.

Per a l'any 2017 es preveu que les inversions del port arribin als 135 milions d'euros, malgrat que la xifra podria variar a la baixa, ja que, segons ha dit Cambra, en les darreres licitacions s'han registrat importants ofertes a la baixa de les empreses que hi concursen, amb una rebaixa mitjana de les seves ofertes del 35%.

Pel que fa a les càrregues en contenidors, el 2016 van passar pel port 2,2 milions de TEU (un TEU equival a un contenidor estàndard de 20 peus), amb un augment del 14,5%, el més elevat dels últims 10 anys.

El moviment de vehicles al port va créixer un 4% fins arribar a la xifra rècord de 916.834 unitats. Les exportacions de vehicles van pujar un 3% i van superar les 465.000 unitats, mentre que les importacions van augmentar un 20% fins als 206.000 vehicles.

El 2016, el nombre de passatgers que van passar pel port va arribar gairebé als quatre milions (3.958.960), amb un increment del 6,7%. Els passatgers de ferris van augmentar el 9%, mentre que els creueristes (2,68 milions) van augmentar el 5,6%. En aquest sentit, Sixte Cambra ha expressat de nou l'impacte econòmic que generen els creuers, i ha assenyalat que l'actualització de l'estudi que va fer la Universitat de Barcelona indica que el 2016 els passatgers de creuers van deixar 875 milions d'euros a la ciutat, amb un valor afegit brut de 457 milions i la creació de 7.518 llocs de feina.

Accessos, taxes i inversions

Sixte Cambra ha expressat també la "preocupació" pels possibles retards en les obres d' accessos viaris i ferroviaris al port. En concret, sobre els accessos viaris ha fit que "ens preocupa que la complexitat de l'obra i el baix ritme d'execució pugui portar a endarreriments", ha indicat.

Sobre els accessos ferroviaris, Cambra ha explicat que un cops signats els convenis per la cessió de la plataforma de Ferrocarrils de la Generalitat a Adif i per al finançament espera que es comencin aviat. "Les últimes informacions que ens han arribat són que podria sortir a licitació al maig", ha dit Cambra.

No obstant, el president del port ha indicat que cal començar a treballar, tal com preveu el conveni, en dotar a aquests accessos al port d' una segona via per a que no quedin saturats. El pla actual preveu una sola via amb tres amples: mètric, internacional i ibèric.

Respecte a les taxes portuàries, Sixte Cambra ha indicat que no es preveuen canvis, després de la rebaixa de l'any anterior que va venir provocada per una nova valoració del sòl. No obstant, ha reclamat la possibilitat de poder augmentar fins al 40% (ara només es permet fins al 5%) els descomptes als vaixells més nets i eficients.

El president del port ha recordat que les inversions del port de Barcelona són les més elevades de tot el sistema portuari espanyol, però que es fan amb fons propis o amb endeutament propi, i no amb recursos del ministeri de Foment o l'ens Puertos de l'Estado. Així responia a la presentació que va fer el nou ministre de Foment, Íñigo de la Serna, sobre les inversions portuàries, que van provocar titulars de premsa que indicaven que l'Estat inverteix cinc vegades més al port de Barcelona que al de València. "Les inversions són de cada port i es fan amb els propis recursos, i només es poden fer a cada port", ha indicat Cambra, lamentant que "certes desinformacions" puguin provocar" conflictes territorials innecessaris".