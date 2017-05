Bankia, condemnada a pagar 36.000 euros per vendre preferents a una dona gran amb Alzheimer

Bankia haurà de retornar 36.000 euros a una dona amb Alzheimer de més de 80 anys per vendre-li participacions preferents. Aquest import és la quantitat que va invertir l'afectada en l'operació, a més dels interessos legals des del moment que es va firmar el contracte fins a l'últim termini.

El contracte es va signar l'any 2009, quan la senyora tenia gairebé 80 anys. En la sentència emesa pel Jutjat de Primera Instància de Madrid número 51, s'explica que l'afectada presentava un trastorn cognitiu el 2011. En l'informe que es va lliurar al jutge, s'indica que la malaltia requereix un temps d'evolució. Així, "és més que plausible que al moment de la subscripció del producte la pacient ja presentés signes de deterioració", indica la sentència.

El jutge també destaca que la informació lliurada a la dona en el moment de signar el contracte no va ser la suficient. "Ha d'existir una informació prèvia al contracte, rellevant i veraç", diu la sentència. A més, la informació també hauria de ser "comprensible", i per tant, considera que va existir un error en la signatura.

Per últim, el magistral retreu a Bankia que " la tècnica de contractació va ser totalment inadequada, sense temps material per comprendre l'abast de l'operació que se subscrivia, ja que la clienta no tenia possibilitat d'examinar la documentació de forma pausada i prèvia a la contractació". En la mateixa sentència s'explica que la informació rellevant del contracte constava en 20 folis adjunts i que suposadament van ser llegits per l'afectada el mateix dia de la signatura del contracte.

Les preferents són títols emesos per una societat que funcionen com una acció però que no atorguen dret a vot en les juntes d’accionistes. A la pràctica, el valor d’una participació preferent varia en funció dels resultats de la societat. A més, aquest controvertit producte no permet que el client pugui treure directament els diners que ha abonat, sinó que ha de trobar un comprador disposat a adquirir aquestes participacions. Juntament amb les clàusules terra, el de les preferents és un dels escàndols financers més sonats dels últims anys a Espanya.