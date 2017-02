El president del BBVA va cobrar menys el 2016 per l'impacte de les clàusules terra

El president del BBVA va cobrar un 12% menys l'any passat per l'impacte en els comptes del grup de les provisions de les clàusules terra. Així ho ha explicat aquest dimarts el banc que ha fet oficial una rebaixa en la política de remuneració dels seus executius motivada per "l'impacte que ha tingut en el benefici del grup el provisionament per les clàusules terra i l'evolució dels tipus d'interès".

Així doncs, segons explica aquesta entitat en un comunicat, el president del BBVA, Francisco González, va cobrar 4,9 milions d'euros el 2016, un 12% menys que el 2015, mentre que el conseller delegat, Carlos Torres Villa, en va guanyar 4,4 milions, un 16% més. A més, l'entitat va aportar 3,17 milions d'euros al sistema d'estalvi de Torres Vila, una remuneració que el president fa anys que ha deixat de rebre.

En el mateix comunicat, l'entitat aclareix que Francisco González no cobrarà la part diferida del seu sou (1,5 milions d'euros) fins el 2020 i que la seva remuneració variable cau també un 18% respecte l'any anterior, fins els 2,94 milions d'euros. Justament, és aquest descens el que s'explica per l'impacte del provisionament per clàusules terra i el tipus de canvi ja que el sou variable diferit està subjecte a la política retributiva vigent el 2016, amb indicadors que poden reduïr-lo o deixar-lo a zero.

Espanya, cinquè país de la UE on més banquers cobren més d'un milió d'euros l'any

Així, en la nova política de remuneracions que el banc sotmetrà a aprovació a la seva junta general d'accionistes del 17 de març, s'incrementa fins al 60% el percentatge de retribució variable que queda diferit en un període que també s'allarga (serà de 5 anys per als consellers executius i l'alta direcció). El BBVA asseyala que aquesta part diferida podrà deduïrse en funció d'indicadors plurianuals relacionats amb "l'evolució de l'acció i les mètriques fonamentals relatives a la rendibilitat, liquiditat i solvència a llarg termini".

A banda, el BBVA també augmenta la part de la retribució variable que es paga en accions. A partir d'ara, el pagament inicial de la retribució variable es farà a parts iguals en efectiu i en accions mentre que la part diferida es dividirà un 60% en accions del BBVA i un 40% en efectiu.

Un pla de pensions "transparent"

En aquest punt, el BBVA exlica que durant el període en què es cobra la retribució diferida es poden fer efectives les clàusules de reducció i de quantitats ja satisfetes si es dóna una evolució "deficient" de l'activitat financera del grup, de "la unitat o de l'individu derivat de conductes irregulars i errors en la gestió".

Per últim, el BBVA també assegura que s'introdueix un canvi en el sistema de previsió del conseller delegat "cap a un model senzill, transparent i alineat amb la regulació". El banc explica que es transforma en "un sistema d'aportació definida", en què queda fixat "ex ante" l'aportació anual a fer al pla de pensions. A més, elimina la possibilitat de percebre la pensió de jubilació anticipada.