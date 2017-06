El president de la CNMC denuncia que tornar a dividir l'organisme "és una cortina de fum"

"La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència encara no és un organisme independent dels polítics". Així de contundent ha estat aquest dimarts el president de la CNMC, José María Marín Quemada, que ha fet una defensa aferrissada de la seva institució i ha destacat la necessitat d'enfortir-la i fer-la més independent. Un dels punts inclosos en l'acord d'investidura de Ciutadans per fer president Mariano Rajoy va ser la divisió de la CNMC en diversos organismes (de nou), una mesura que ja té forma de decret llei. I Marín Quemada ho té clar. Aquest debat és una " cortina de fum" que "emmascara" el que és realment important, que són les competències que té l'organisme.

"No ens deixem enterbolir la mirada amb cortines de fum, l'important no és només el model, sinó el contingut de les institucions", ha avisat el president de l'organisme.

Per a Marín Quemada, el que cal continuar fent és enfortir un organisme que ha de ser més independent de les autoritats polítiques i les empreses i que, hores d'ara, encara no té totes les competències que hauria de tenir segons la normativa europea. Així, el president de la CNMC ha assegurat que encara estan esperant les competències per regular l' espectre radioelèctric o els peatges. "Espanya s'ha quedat enrere, en això, i la nostra posició està més a prop dels països que no voldríem dels que voldríem", ha etzibat.

La curta vida de la CNMC, un camí ple d'obstacles

En aquest sentit, Marín Quemada ha assegurat que " la reforma estructural més barata i més eficaç és comptar amb institucions de regulació i supervisió dels mercats i la competència adequades", i per això ha defensat l'actual model integrat de la CNMC, que ja fa quatre anys va unir els supervisors sectorials de competència (telecomunicacions i energia) en un de sol. Al seu parer, les sinergies i la convergència entre els dos organismes són fets positius en un mercat cada vegada més variat i on les empreses de telecomunicacions ja no només ofereixen això i a la inversa.

I en aquest punt també ha fet advertiments. "Tampoc hem d'oblidar que qualsevol canvi de model ha de tenir en compte els costos de transició especialment reputacionals i d'eficàcia", ha avisat, per concloure que "Espanya no es pot permetre passar a la història com un país que va tenir tres models en tres o quatre anys".

Però el cert és que la fragmentació de la CNMC ja té obert un procés de consulta pública i compta amb un projecte llei sobre la taula que no trigarà a dur-se a terme. Abans d'això, però, Marín Quemada no vol deixar de reivindicar la necessitat d'abordar els problemes reals del mercat espanyol i no el model dels organismes. "¿ No hem quedat que hem de ser més independents del poder polític?, ha preguntat.