El president de la CNMV "no està particularment preocupat" per la imputació dels ex alts càrrecs de l'organisme al cas Bankia

La renovada direcció de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha presentat aquest dimecres les seves noves línies estratègiques que propugnen una renovació i modernització de l'organisme supervisor. D'entre les noves fites que ha destacat el nou president de la CNMV, Sebastián Albella, és la de convertir-se en un organisme "més eficaç i modern que inspiri confiança". Justament Albella ha assegurat que la millora de la imatge del supervisor és un dels seus objectius poques setmanes abans que els seus expresident i exvicepresident, Julio Segura i Fernando Restoy, compareguin com a imputats pel cas de la sortida a borsa de Bankia.

Sobre aquesta imputació, Albella ha assegurat que "en aquesta casa existeix el convenciment que es va actuar correctament a la sortida a borsa de Bankia" , que es va desenvolupar la seva activitat amb "l'atenció deguda" i per això, " no estem particularment preocupats".

Advertiments a les entitats emissores de productes de risc

Entre els principals objectius de la CNMV per aquest nou període, Albella ha assegurat que es posarà atenció en l'educació financera i l'advertiment a les entitats comercialitzadores de productes d'inversió de risc. Tot i això, la CNMV, per ara, no té previstes més mesures més enllà de l'enviament de requeriments a aquestes entitats perquè donin la informació suficient als seus clients sobre el risc dels seus productes. En aquest sentit, Albella ha assegurat que "s'està mirant si fer alguna cosa més, però requeriria alguns canvis en la legislació espanyola".

Un altre dels grans objectius d'aquest organisme aquest any és la captació d'activitat financera desemparada pel Brexit motiu pel qual la CNMV intensificarà la seva activitat en anglès, una de le sseves assignatures pendents.