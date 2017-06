El president d'Agbar demana a Puigdemont mantenir el model de gestió de l'aigua

El president d’Agbar, Àngel Simon, no ha dubtat aquest dimecres en demanar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que preservi del model actual de col·laboració públic-privada en la gesitió de l’aigua, en un moment que està obert el debat sobre la remunicipalització dels serveis d’abastiment d’aigua.

Agbar ha celebrat aquest dimecres, a la seu del Museu de les Aigües de Cornellà, el seu 150 aniversari, en un acte presidit pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i al que han assistit també el conseller de Territori, Josep Rull, la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, i els alcaldes de Cornellà, l’Hospitalet i Tarragona, Antoni Balmon, Núria Marín i José Félix Ballesteros, respectivament.

A l'acte no hi ha assistit cap representant de l'equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona, malgrat que l'alcaldesa, Ada Colau, i l'alcalde accidental, Gerardo Pisarello, havien estat convidats. Si hi ha assistit l'exalcalde, Xavier Trias.

En el seu discurs davant les autoritats i l’auditori, el president executiu d’Agbar ha assegurat que els 150 anys de vida de la companyia demostren que és un "model d’èxit en la col·laboració públic-privat".

Però en un moment en el que ha tornat el debat sobre si els ajuntaments han de recuperar la gestió directa de l’aigua i en el que el futur de la societat mixta Aigües de Barcelona, participada majoritàriament per Agbar i que abasteix a l’àrea metropolitana depèn d’una sentència del Tribunal Suprem, Àngel Simón ha apel·lat directament al president Puigdemont.

"President, jo i els més de 10.000 treballadors d’Agbar, volem demanar-li que preservi aquest model d’èxit", ha reblat a la fi del seu discurs el president de la companyia d’aigües, que forma part del grup Suez.

Tota l’aigua pendent del SupremPuigdemont, en el seu discurs abans de tancar l’acte, s’ha mostrat disposat a debatre sobre el model de gestió de l’aigua però " sense apriorismes ideològics". La gestió de l’aigua, ja dit el president, ha de ser eficaç, eficient, transparent i accessible a tots el ciutadans, independentment de que la gestió sigui pública o privada.

El president ha lloat la trajectòria d’Agbar aquests 150 anys, sobretot per la innovació i la internacionalització, així com per les inversions en infraestructures, però no ha entrat més enllà en el debat sobre la remunicipalització i s’ha imitat a mostrar-se partidari de que els serveis públics tinguin "un lideratge públic i pluralitat de proveïdors".

Abans, Simón ha fet un repàs del que suposa Agbar per a Catalunya, a la que aporta, ha dit, 942 milions al PIB, un 0,42% de tot el producte interior brut català. A més, ha destacat com a principis bàsics de l’empresa la sostenibilitat econòmica, la sostenibilitat mediambiental i la sostenibilitat social.

Sobre aquest últim aspecte, Àngel Simón ha destacat que tres anys abans de que s’aprovés la Llei contra la Pobresa Energètica, Agbar ja havia creat un fons per ajudar a les famílies vulnerables, i ja són més de 50.000 persones les que s’han beneficiat.

A l’acte, presentat per la televisiva Helena Garcia Melero i que ha tancat el cantant Miguel Poveda, hi ha hagut connexions amb l’exterior del Museu per explicar les diferents accions de la companyia, i també ha intervingut la presidenta del comitè intercentres d’Agbar, que s’ha felicitat d’haver tancat un conveni únic amb l’empresa que iguala els treballadors del cicle integral de l’aigua, tant dels de potabilització i distribució com els de sanejament.

El conflicte de l'aigua

La gestió de l’aigua a Catalunya, al marge de debat polític sobre la remunicipalització, està pendent del Tribunal Suprem, que, d’una banda, ha de decidir sobre la concessió a Agbar del subministrament als clients finals -llars i empreses- de Barcelona i 22 municipis de l’àrea metropolitana després de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va anul·lar la concessió. D’altra banda, el Suprem també ha de dictar sentència sobre la privatització del que se’n diu aigua en alta d' ATLL a un grup liderat per Acciona.

La concessió de l’aigua en alta (la que reben els municipis o les empreses de distribució) la va fer l’anterior govern català d’Artur Mas a finals del 2012 per quasi 1.000 milions d’euros, però Agbar va presentar un recurs contra l’adjudicació a ATLL. Primer la Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals (OARCC) i després el TSJC van anul·lar el concurs, i ara s’ha de pronunciar el Tribunal Suprem