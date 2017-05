El preu dels hotels de Barcelona es dispara més del 6% fins al març

Els hotels de Barcelona han disparat ocupació, preus i rendibilitat en el primer trimestre de l’any, segons un estudi realitzat per la multinacional d’anàlisi hotelera STR per a la consultora Magma HC. L’estudi demostra el bon moment del sector hoteler al conjunt d’Espanya, però Barcelona se situa al capdavant, només superada per les destinacions de vacances de les illes Canàries i Balears.

Segons aquest estudi, l’ocupació mitjana dels hotels de Barcelona el primer trimestre d’enguany ha sigut del 68%, molt per sobre del 63,8% del mateix període de l’any anterior. De fet, l’ocupació mitjana va créixer un 6,6% el primer trimestre a Barcelona respecte al mateix període de l’any anterior, un percentatge que només és superior a Marbella, Alacant, Sevilla i Bilbao.

La millora de l’ocupació es produeix malgrat el creixent nombre d’hotels i places a la capital catalana, ja que la moratòria per aixecar nous hotels primer, i el pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT) després, encara no han tingut incidència en l’oferta.

Així, segons l’estadística de l’Ajuntament de Barcelona, el març d’aquest any l’oferta era de 77.734 places, mentre que el març de l’any passat n’hi havia 76.634. El primer trimestre inclou l’allau de visitants que porta a Barcelona el Mobile World Congress, però això no té conseqüències en la comparació amb l’any anterior perquè el congrés de telefonia se celebra cada any, indica Bruno Hallé, soci de Magma. “L’impacte el 2017 de la moratòria i el PEUAT és molt relatiu, perquè per fer un hotel calen dos o tres anys”, indica Hallé, que pronostica que “l’impacte gran vindrà a finals del 2018 i sobretot el 2019, que s’aturarà el creixement i veurem un impacte important”.

Però la millora de l’ocupació també fa que els preus vagin a l’alça. Per fer-se’n una idea, el preu mitjà de l’habitació ocupada a Espanya es va situar el primer trimestre en 100,76 euros, amb un increment del 4,8% respecte al mateix període de l’any passat. Però si se segmenten els mercats, a Barcelona és on el preu mitjà és més alt i se situa en 125,75 euros, per davant de les Canàries (121,68 euros) i Marbella (110,54 euros), i molt per sobre, per exemple, de Madrid, que amb 95,16 euros se situa per sota de la mitjana estatal.

Barcelona no només té el preu mitjà més alt, sinó que a més és el segon mercat amb un increment més fort. Del primer trimestre de l’any passat al primer d’enguany l’encariment ha sigut del 6,7%, només superat per les Canàries, amb un 9,1%.

Com és lògic, amb més ocupació i preus més alts, la rendibilitat dels hotels de Barcelona s’ha disparat. En el sector hoteler això es mesura amb el RevPAR (ingressos mitjans per habitació disponible). A Barcelona, aquest indicador ha crescut un 13,6% el primer trimestre. Un augment que lidera, juntament amb Bilbao, el creixement a tot Espanya. En destinacions turístiques consolidades com les Balears i les Canàries el RevPAR també augmenta, però d’una manera molt més moderada, de l’1,4% i el 2,3%, respectivament.

Analitzant aquesta ràtio que mesura la rendibilitat hotelera, la mitjana espanyola se situa en 68,06 euros, mentre que a Barcelona puja a 85,48 euros (10 euros més que fa un any), i només la supera les Canàries, amb 104,77 euros.

El bon moment que viuen els hotels de Barcelona també es reflecteix en l’ocupació. El març de l’any passat el sector donava feina a 12.455 persones a la capital catalana, mentre que el març d’enguany eren 13.151 empleats.

Destinació internacional

Les dades també demostren que Barcelona s’ha convertit en una destinació internacional. A Espanya, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), dels 51,4 milions de pernoctacions el primer trimestre, 32,4 milions van ser de viatgers d’altres països, un 63%. En canvi, a Barcelona aquest percentatge va pujar fins al 82%, amb 3,4 milions de pernoctacions de viatgers internacionals dels 4,2 milions registrades en total.

Segons Bruno Hallé, “el segment del turisme ha anat augmentant a Barcelona i si fa uns anys un 90% de les pernoctacions eren per negoci i hi havia un percentatge molt baix de turisme vacacional, ara s’està invertint, potser un 60% de turisme vacacional i un 40% de corporatiu”. Però, a més, destaca un fenomen cada vegada més habitual, que és la barreja de viatge de negoci i turisme, “el viatger que ve a una reunió i allarga la seva estada el cap de setmana per a turisme”, destaca el consultor.

Sobre l’impacte en el sector hoteler dels apartaments turístics -legals i il·legals-, Hallé destaca que “si la mitjana d’ocupació de l’any és del 80% això vol dir que hi ha molts mesos, molts dies, que està al 100%, i això genera una demanda insatisfeta que busca alternatives, com els apartaments d’Airbnb, i es genera una demanda per l’allotjament no reglat”. “Si vols anar a Barcelona i dormir a un màxim d’un quilòmetre de plaça Catalunya, busques altres tipus d’allotjament. S’està incentivant en certa manera l’allotjament no reglat”, assegura.

LES CLAUS

1. Per què pugen més els preus a Barcelona que al conjunt de l’Estat?

Perquè l’ocupació hotelera és molt elevada, fins i tot en el primer trimestre de l’any, considerat habitualment com a temporada baixa. Com diu el consultor Bruno Hallé, a Barcelona ja no existeix pràcticament la temporada baixa perquè l’ocupació és molt elevada tot l’any. L’alta ocupació és el principal factor que pressiona els preus a l’alça.

2. Per què l’ocupació hotelera a Barcelona és tan alta?

Perquè Barcelona ha sumat el factor turisme al del viatge de negocis. Una part del turisme de vacances és prestat, ve d’altres destinacions que han perdut la preferència dels viatgers, com Tunísia, Turquia o Egipte. La clau de futur serà mantenir aquest tipus de turista quan la normalitat torni a aquests països, diu Hallé, que destaca el bon posicionament de la ciutat per al turisme familiar, per la seguretat i bons serveis que ofereix, o el turisme sanitari, per l’alta qualitat dels equipaments hospitalaris.

3. Quin és el pes del turisme estranger?

Cada cop és més elevat, més del 80% dels visitants són internacionals. En això també té un pes important la destinació mixta, en la qual molts visitants que venen per negocis allarguen la seva estada, i fins i tot els acompanya la família, per aprofitar-ho i fer uns dies de turisme.

4. Com afecta la moratòria i el PEUAT als preus i l’ocupació?

De moment encara no es nota i la planta hotelera continua creixent. L’impacte es notarà a finals del 2018 i el 2019, quan no entrin noves habitacions -almenys al centre-. A més, l’alta ocupació ajuda a fer que apareguin més allotjaments alternatius, legals i il·legals, segons Hallé.