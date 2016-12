El preu dels pisos es dispara

Els preus dels pisos usats a la ciutat de Barcelona s’han disparat un 14,4% durant l’any 2016, segons un estudi realitzat pel portal Idealista. L’informe s’ha fet amb les ofertes de venda de més de 415.000 immobles a tot l’Estat, dels quals gairebé 64.000 corresponen a Catalunya. Segons exposa, Barcelona és la capital de província on més pugen els preus. L’augment del 14,4% deixa el metre quadrat en 3.879 euros de mitjana, al mateix nivell que estava el tercer trimestre del 2010. Aquest preu significa un increment del 31% des del mínim després de l’esclat de la bombolla immobiliària, el novembre del 2013. En aquell moment, els preus van registrar una caiguda del 40% des dels màxims del març del 2007.

El boom del lloguer: així evolucionen els preus a Barcelona, barri per barri

En canvi, a Madrid els preus han pujat només un 3,6%, aquest any, i el metre quadrat se situa en 2.921 euros. En aquest cas, els preus només s’han recuperat un 8,4% des dels mínims. En el conjunt de l’Estat, el preu dels pisos encara cau, un 0,7% el darrer any, i el preu per metre quadrat se situa en 1.553 euros.

Per a Fernando Encinar, cap d’estudis d’Idealista, hi ha “tres velocitats diferents” en el mercat. Una clara recuperació a Barcelona i Palma; un segon mercat a Madrid, València, Alacant, Sevilla i Sant Sebastià, “on el creixement no és tan fort, però la recuperació és clara”, i una àmplia part d’Espanya on els preus encara cauen perquè “hi ha un estoc que no acaba de netejar-se i falta demanda”.

Sense risc de bombolla

Encinar preveu que la tendència continuarà el 2017, i es veurà afavorida per un augment de la concessió d’hipoteques, sobretot a tipus fix, i per un creixement sostingut de les compravendes. Malgrat els forts augments de preus a Barcelona, aquest expert assegura que “es pot descartar una nova bombolla”, però ja intueix “un canvi de cicle en els grans mercats immobiliaris”.

A tot Catalunya el preu del metre quadrat al tancament del 2016 és de 1.901 euros, un 3% més que l’any passat. No obstant això, els preus tenen comportaments molt dispars. Així, a la província de Barcelona, on de mitjana la pujada és del 2,3%, l’increment més significatiu es produeix a Barberà del Vallès, amb un 15,9%, però encara hi ha municipis amb forts descensos, com Sant Fruitós de Bages, amb un -16%. El preu mitjà del metre quadrat a la província és de 2.220 euros, però hi ha diferències notables: el metre quadrat més car és a la capital, amb 3.879 euros, mentre que el municipi on és més barat és Santa Margarida de Montbui, amb 792 euros.

Altres municipis de la demarcació amb preus baixos són Navàs, amb 869 euros; Sant Joan de Vilatorrada, amb 900 euros; Manlleu amb 929 euros, i Berga i Roda de Ter, amb 975 euros. Després de Barcelona, el municipi més car de la província és Sitges, amb 3.744 euros el metre quadrat, seguit de Sant Cugat del Vallès, amb 3.116 euros, i Castelldefels, amb 2.787 euros.

A la província de Tarragona els preus han pujat un 7,3% aquest any, i s’han situat en 1.300 euros el metre quadrat de mitjana. Destaca l’augment a Tortosa del 22,9%, malgrat que el metre quadrat costa 734 euros, enfront dels 1.542 de la capital de la demarcació. L’increment a la província de Girona ha sigut del 5,9%, assolint els 1.789 euros el metre quadrat, i s’han disparat els preus un 11,1% a la Bisbal d’Empordà. En el cas de Lleida, l’increment s’ha situat en un 5,5% i l’augment el lidera la capital, amb un 10,6%. A la província la mitjana se situa en 927 euros el metre quadrat i els preus més alts es registren a Viella, amb 1.716 euros el metre quadrat.

L’increment de preus de mitjana a la capital catalana amaga grans diferències per barris. Malgrat que els preus pugen a tots els districtes, dins de cadascun hi ha comportaments dispars i encara hi ha cinc barris on els preus han caigut durant el 2016: Diagonal Mar (-11%) -malgrat que continua sent el barri més car amb 5.891 euros el metre quadrat-, les Tres Torres (-3,2%), el Poble-sec - Parc de Montjuïc (-2,9%), Provençals (-2,9%) i Sant Genís dels Agudells (-0,3%).

Per contra, els preus s’han disparat al Carmel (20,8%), el Fort Pienc (20,9%), la Nova Esquerra de l’Eixample (21,2%), Sarrià (23%), el Clot (25,8%) i el Parc i la Llacuna del Poblenou (28,5%).

LES CLAUS

1. ¿Suposa el 2016 un punt d’inflexió?

El cap d’estudis d’Idealista, Fernando Encinar, considera que el 2016 es pot considerar com un any d’inflexió en el comportament dels preus perquè s’ha revertit la tendència baixista.

2. ¿Puja més Barcelona que altres capitals?

Segons Encinar, el 2017 seguirà l’augment dels preus i a l’increment fort del 2016 a Barcelona s’hi sumaran altres capitals espanyoles com ara Madrid, Sevilla, Alacant o Sant Sebastià.

3. ¿Per què la capital catalana s’encareix més?

A Barcelona s’hi sumen alguns factors que fan que l’augment de preus arribi abans i amb més força que en altres llocs. Això és produeix, segons expliquen els experts, per la forta demanda i l’escassetat de l’oferta, ja que a la ciutat pràcticament no queda sòl per construir i, a més, durant els anys de la crisi la producció de pisos nous va quedar aturada.

4. ¿Quins són els factors que impulsen la demanda?

Hi ha diversos factors que impulsen a l’alça la demanda d’habitatge. La millora de l’economia fa que més famílies s’atreveixin a comprar un pis. A més, s’hi suma el fet que el boom turístic incentiva que més persones vulguin tenir un pis en propietat per posar-lo en lloguer i treure’n un rendiment. La caiguda dels tipus d’interès ha atret inversors, espanyols i estrangers, al mercat immobiliari de Barcelona, ja que ofereix més bona rendibilitat que altres actius, com poden ser les accions que cotitzen a borsa o el deute públic.

5. ¿Creix el mercat de manera uniforme?

Els experts consultats per l’ARA indiquen que la recuperació del mercat immobiliari a l’Estat s’està produint a diferents velocitats. D’una banda es nota una gran recuperació a Barcelona i Palma, i una millora més suau en capitals com Madrid, Sant Sebastià o Sevilla. La resta de mercats encara s’estan ajustant.