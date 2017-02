L'habitatge s'encareix quasi el 6% i se situa al nivell del 2004

El preu de l'habitatge a Espanya es va encarir un 5,7% el 2016 i s'ha situat en els nivells del 2004, segons l'estadística dels registradors de la propietat. De fet, el preu és encara un 25% inferior als màxims del 2007, just abans de l'esclat de la bombolla immobiliària, però acumula un augment del 13,37% respecte als mínims de l'any 2014.

No obstant, els registradors asseguren que no cal esperar que els preus es disparin en un futur. "L'evolució del mercat immobiliari i de l'economia en general ha de portar a descartar la idea d'una intensitat més gran del creixement del preu de l'habitatge", indiquen en el seu informe.

De fet, els registradors assenyalen que fins i tot cal pensar més en "una possible correcció en les taxes de creixement". En aquest sentit indiquen que la creació d'ocupació, el creixement econòmic, els tipus d'interès baixos i la fortalesa de la demanda estrangera "proporcionen un escenari favorable", però hi ha " factors de risc que poden portar a un canvi de tendència en algunes variables rellevants que poden afectar el mercat immobiliari".

Durant el 2016 la compravenda d'habitatges va augmentar a Espanya quasi el 14%, amb 403.743 operacions, la xifra més alta del darrer lustre, gràcies sobretot a l'impuls de la venda de pisos de segona mà.

A Catalunya es van tancar 67.124 operacions, de les quals 58.732 van ser d'habitatge usat i 8.392 d'habitatge nou. La venda total de pisos a Catalunya el 2016 va augmentar un 21,11% respecte a l'any anterior. En el cas de l'habitatge nou, no obstant, només va augmentar un 1,29%, mentre que el de segona mà va créixer un 24,6%.

La recuperació del mercat immobiliari s'ha assentat a les quatre províncies catalanes, amb creixement de dos dígits en el nombre d'operacions. Així, la venda d'habitatges va augmentar el 2016 un 22,7% a Barcelona, un 18,3% a Girona, quasi un 16% a Lleida i un 17,7% a Tarragona.

En el conjunt de l'Estat, i malgrat el Brexit, la compra d'habitatges per part d'estrangers es manté en els nivells dels últims anys, amb 53.000 operacions, un 13,25% del total, només unes centèsimes per sota de l'any anterior.

Hipoteques a tipus fix

El que s'ha detectat el 2016 és una millora del mercat hipotecari, amb més crèdit nou, però també amb un canvi més que substancial en el tipus d'hipoteca: les hipoteques a tipus fix guanyen pes a pas de gegant sobre les de tipus variable, una tendència que a Catalunya s'accentua més que en el conjunt espanyol.

Les hipoteques a tipus fix, taula de salvació de la bancaA tot Espanya les hipoteques a tipus fix han crescut per sobre del 15%, però a Catalunya s'han disparat quasi el 23%. En el conjunt de l'Estat, en tot el 2016 quasi el 22% de les hipoteques eren a tipus fix i més del 78% a tipus variable, però la tendència al tipus fix s'accelera i al tancament del quart trimestre un 30% de les hipoteques eren ja a tipus fix.

A Catalunya s'accentua aquesta tendència, ja que en el conjunt del 2016 el 30% de les hipoteques noves eren a tipus fix i el 70% variable, però al quart trimestre les hipoteques amb un tipus d'interès fix s'apropaven al 45% del total.

A Catalunya, tipus d'interès més alts

Un altre fet diferencial és que a Catalunya és dels llocs on el tipus d'interès mitjà de la hipoteca és més alt. La mitjana espanyola el 2016 es va situar en un interès del 2,35%, mentre que a Catalunya era del 2,46%, només superada per les Balears, les Canàries i Múrcia, amb el 2,48%. El tipus mitjà a Catalunya se situa 20 punts bàsics per sobre de Madrid.

L' import mitjà de la hipoteca a Catalunya va pujar el 2016 a 128.653 euros, per sobre dels 111.656 euros de la mitjana espanyola. Només és més alt l'import mitjà a Madrid, amb 173.753 euros, les Balears, amb 136.713 euros, i el País Basc, amb 136.713 euros.

L'import de la hipoteca per metre quadrat a Catalunya es va situar en 121,03 euros, un 5,81% superior a l'any anterior. En el conjunt espanyol, el preu mitjà per metre quadrat és de 100 euros, un 3,99% més que un any enrere.

A Espanya, l'import mensual de la quota hipotecaria se situa en 522,6 euros, i per pagar-la els hipotecats han de fer servir el 27,5% del salari mitjà, unes xifres que a Catalunya es disparen, ja que la quota mensual mitjana puja a 609,2 euros i l'esforç per pagar-la supera el 30% del salari.

Execucions i dacions en pagament

Durant el 2016 es van registrar quasi 40.000 execucions hipotecàries a l'Estat, la xifra més baixa de la sèrie històrica, segons els registradors. El 2015 n'hi va haver 60.119 i el 2014 es van enfilar a quasi 70.000. De fet, el 2016 s'ha registrat un descens del 33,8% respecte a l'any anterior.

Andalusia va ser la comunitat amb més execucions, 11.672, seguida del País Valencià, amb 7.117, i Catalunya, amb 7.068. De fet, entre les tres comunitats sumen el 65% de tot l'Estat.

A tot Espanya hi va haver el 2016 un total de 8.549 dacions en pagament, un 32,23% menys que l'any anterior. Segons els registradors, entregar l'habitatge per saldar la hipoteca s'està convertint en una "variable residual" a gran part de l'Estat. Així, el darrer trimestre del 2016 només quatre comunitats van superar el centenar de dacions en pagament, encapçalades per Catalunya amb 374 i seguida d'Andalusia amb 321, el País Valencià amb 285 i Múrcia amb 118.