El boom del lloguer: així pugen els preus, molt per sobre de l'IPC i els salaris

El preu de l'habitatge de lloguer a Barcelona ha augmentat un 8% l'últim any, segons les darreres dades oficials de la Secretaria d'Habitatge de la Generalitat, que es basen en les fiances dipositades a l' Incasòl.

Aquestes dades són les que utilitzarà la Generalitat per crear l' índex de preus de referència, amb el que pensa donar una eina als ajuntaments per a que puguin penalitzar als propietaris que posin preus massa cars o bonificar als que els posin per sota el preu del mercat.

La Generalitat intentarà regular els lloguers creant un índex de referència dels preusSegons aquestes dades oficials de l'Incasòl, el preu del metre quadrat de lloguer a Barcelona s'ha encarit un 8% l'últim any. El tercer trimestre del 2016 -última dada disponible- el preu del metre quadrat de lloguer a la capital catalana era de 12,39 euros, mentre que el tercer trimestre del 2015 estava en 11,47 euros, el que suposa una variació internaual del 8%.

La variació del preu mitjà és molt similar, del 7,9%, segons aquests preus recollits per l'Incasòl. Així, la mitjana dl preu de lloguer a Barcelona el tercer trimestre del 2015 era de 765,22 euros, mentre que el tercer trimestre del 2016 pujava a 825,95 euros.

Aquest increment dels preus de lloguer és molt superior al que ha pujat el cost de la vida. Segons les últimes dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'índex de preus al consum (IPC) a Catalunya va pujar un 1,9% el 2016.

El preu del lloguer també afecta a la butxaca dels ciutadans i al seu esforç per accedir a l'habitatge, ja que mentre el preu del lloguer ha pujat un 8%, els salaris ho han fet en un percentatge molt inferior. Així, les darreres dades oficials indiquen que l'augment salarial pactar en convenis va augmentar un 1,06% el 2016.

De 400 a 1.800 euros

Segons aquestes dades oficials de l'Incasòl, el districte on el preu de mitjana de lloguer és més car és Sarrià-Sant Gervasi, amb 1.066,99 euros, mentre que el mes barat és Nou Barris, amb 534,05 euros.

Però els preus tenen molta variació en funció dels barris. Segons aquestes dades, el preu de mitjana més barat es pot trobar a Ciutat Meridiana, amb 400,29 euros, mentre que el més elevat és a Pedralbes, on el lloguer puja de mitjana a 1.860,30 euros.