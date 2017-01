El preu de la llum demà marcarà un nou màxim

El preu majorista de l'electricitat tornarà a batre rècords aquest divendres i se situarà de nou en màxims des del 2013, quan es va reformar els sistema de fixació de preus pels forts encariments. Durant el dia de demà, a les vuit del vespre -l'hora més cara- el preu serà de 95,11 euros el megawatt hora (MWh).

Demà divendres el preu del megawatt hora (MWh) costarà de mitjana 88 euros, però gairebé tot el dia, entre les vuit del matí i les nou de la nit, superarà els 9 euros. Els 88 euros de mitjana durant tot el dia supera la referència dels 85,79 euros que s'havia fixat per aquest dijous, i és el preu màxim des del desembre del 2013, segons les dades de l'operador del mercat ibèric (Omie).

El preu de la llum es dispara: calcula quant pujarà el rebut a final de mesLa demanda prevista per al divendres serà de 633 gigawatts hora (GWh), per sobre del 632 GWh previstos pel dijous. El dimecres la demanda encara va ser superior, ja que va pujar a 650 GWh. Aquests pics de demana, i dels preus, coincideixen amb la primera onada de fred de l'hivern, que fan augmentar el consum elèctric.

Per trobar un preu tan elevat com el previst per al divendres cal anar al 18 de desembre del 2013, quan el preu es va fixar el 91,89 euros. Aquell encariment tan elevat en plena crisi va portar al govern espanyol a suspendre les subhastes Cesur (subhastes a tres mesos que es feien per fixar els preus) i es va fer la reforma elèctrica amb la tarificació en funció del mercat majorista, també anomenat 'pool', hora a hora.

El preu que surt del mercat majorista és el que s'aplica al rebut dels clients del mercat regulat, els acollits al preu voluntari del petit consumidor (PVPC), que són aproximadament 12 milions de llars, la meitat del total. La resta estan en el mercat lliure i el rebut és en funció de la tarifa del seu comercialitzador.

El preu majorista de l'electricitat només afecta a menys del meitat del rebut, que és la part referida al consum d'energia. La resta del rebut la componen costos regulats i impostos.