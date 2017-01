Els preus a Catalunya van disparar-se prop d'un 2% el 2016

L'índex de preus al consum (IPC) a Catalunya es va situar al tancament del 2016 amb una taxa de creixement interanual de l'1,9%, l'augment més important de totes les comunitats autònomes, segons les dades definitives publicades aquest divendres per l'institut d'estadística (INE). Aquesta és la millor dada en tres anys, concretament, des del juliol del 2013. Al conjunt d'Espanya els preus van tancar amb una pujada interanual de l'1,6%, per sota de la dada catalana, que augmenta en una dècima la previsió avançada pel mes de desembre.

L'IPC es va disparar a Catalunya el 2016 per l'encariment dels carburants i els combustibles, que van pujar un 5,6% durant l'any passat, pel repunt del preu del petroli. Aquest mateix efecte es va produir al total d'Espanya, on els combustibles van créixer un contundent 6%. D'altra banda, la inflació subjacent –que no té en compte els aliments i l'energia– va repuntar en dues dècimes fins a l'1%, i se situa per primer cop des del juny del 2014 per sota de la taxa general.

Catalunya va aconseguir la taxa interanual més alta del 2016, liderant l'augment de la inflació a l'Estat, seguida de Navarra amb un increment de l'1,8%. A l'altre extrem es va situar la ciutat autònoma de Ceuta, amb un repunt de 1,1%, seguida del País Valencià i les Canàries, que van assolir una taxa interanual de l'1,3%.

En el cas de Catalunya, l'IPC l'últim mes del 2016 va disparar-se vuit dècimes respecte al mes de novembre, sobretot per l'impuls dels productes d'oci i cultura, que van créixer un 4,5%, mentre que els preus del transport ho van fer en un 1,7%. Els pitjors comportaments es van produir en els preus del vestit i el calçat, que van caure un 1,1%, així com el parament de la llar, que va patir una lleugera davallada del 0,1%.

Augment de la inflació

A nivell espanyol, la variació anual dels preus es va situar en l'1,6%, el seu nivell més alt des del juny del 2013 i la quarta taxa consecutiva en positiu. El mes de desembre va millorar en sis dècimes la dada del mes anterior. Tot i així, la inflació subjacent –que no té en compte els aliments i l'energia– es va situar l'1%, sis dècimes per sota de la taxa general. Els grup que ha influït més en la millora de l'IPC estatal va ser el transport, que va augmentar tres punts fins al 4,7% per l'encariment dels carburants. A més, també hi va influir l'habitatge, que va augmentar més d'un punt la seva taxa interanual per l'increment en els preus de l'electricitat.

Els sindicats ja havien avançat que l'increment dels preus s'hauria de traduir en una pujada de salaris. UGT ha assenyalat aquest divendres que els sous haurien de millorar entre un 1,8% i un 3% durant el 2017 perquè els treballadors espanyols no perdin poder adquisitiu. El sindicat ha denunciat que l'increment salarial pactat per conveni està en l'1,06%, més de mig punt per sota de l'augment de la inflació.

La CEOE vol evitar que els sous pugin més que els preus"Plantejar augments salaris des del 0% fins a l'1,5%, com fan la CEOE i Cepyme, resulta insuficient i indignant, ja que suposa que els treballadors perdin poder de compra i s'enfonsin encara més en la pobresa", ha destacat UGT a través d'un comunicat. CCOO de Catalunya ha defensat que és "imprescindible" apujar els salaris i revaloritzar les pensions per sobre de l'IPC.

A més, el sindicat català ha demanat un augment del salari mínim i la posada en marxa de la Renda Garantia de Ciutadania. "No hi haurà recuperació econòmica fins que no hi hagi recuperació salarial i ocupació de qualitat", ha assegurat CCOO en el seu comunicat.