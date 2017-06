Els preus de l'habitatge a Catalunya creixen, però es venen menys pisos

Comprar un habitatge a Catalunya és ara més car que fa un any. El preu de l'habitatge durant el primer trimestre de 2017 va augmentar un 8,8% respecte el mateix període de l'any passat. Catalunya és la segona comunitat d'Espanya on més van créixer els preus. La primera és la comunitat de Madrid, on comprar una casa ara és un 10,6% més car que l'any passat, segons les dades que publica aquest dijous l'Institut Nacional de Estadística (INE).

Aquest augment contrasta amb el nombre de compravendes de llars a Catalunya, que enguany són menys. Durant el mes d'abril de 2017 es van reduir en un 3,2% aquest tipus d'operacions en comparació amb el mateix mes de l'any anterior.

El preu de l'habitatge es dispara un 7,4% a Catalunya, l'increment més alt des del 2007A Espanya, l'augment en el preu de l'habitatge no ha sigut tan pronunciat com a Catalunya. De mitjana, els preus dels habitatges (de primera i segona mà) van créixer un 5,3% respecte el primer trimestre de 2016. A part de Madrid i Catalunya, les altres comunitats que van patir un augment en els preus per sobre la mitjana són Ceuta (6,6%) i les Illes Balears (5,5%). En cap cas es va produir un descens en els preus. On els preus es van mantenir més estables és a Múrcia: la variació interanual va ser del 0,9%.

Tot i l'augment generalitzat dels preus, també hi va haver una baixada a tot l'Estat en el nombre de compravendes, posant fi a 14 mesos consecutius de crescuda. De mitjana, aquestes operacions van caure un 8,6% a Espanya. No obstant, el contrast aquí és major. En un extrem es situa La Rioja, on les compravendes interanuals van disminuir un 29,6%. En l'altre, comunitats com Astúries o Cantàbria van registrar més compravendes aquest primer trimestre que el mateix període de l'any passat, amb augments de l'11,5% i el 7,1% respectivament.

Davant aquesta situació, les reaccions dels diferents portals i agents immobiliaris coincideixen. Beatriz Toribio, responsable d'estudis del portal Fotocasa ha explicat que " el mercat de l'habitatge s'està normalitzant". Toribio ha afegit que "la reactivació del sector s'està consolidant, però aquesta recuperació serà lenta i moderada, i per això hi haurà mesos amb números vermells".

Girona, l'únic lloc on les compravendes creixen

A Catalunya, Girona és l'únic territori on la venda d'habitatges va créixer d'un any a l'altre. El mes d'abril d'enguany es van vendre un total de 761 llars, un 10,3% més que l'abril anterior, segons el col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària (API). A Barcelona les compravendes van disminuir un 5%, a Lleida un 18,2% i a Tarragona un 0,9%.