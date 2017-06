Els preus van baixar una dècima al maig per l'abaratiment del transport i l'oci

L' evolució dels preus es va moderar al maig, quan es va registrar un descens d'1 dècima a Catalunya, amb la qual cosa l'índex de preus al consum (IPC) interanual es va situar en el 2,1%, segons les dades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

El descens de maig es deu a la baixada dels preus dels transports (-1,3%), el descens dels preus de l'oci i la cultura després de la Setmana Santa (-2,6%) i, en menor mesura, per la caiguda d'1 dècima dels preus de la medicina.

Les pujades de preus més grans es van produir a Catalunya en el vestit i el calçat, amb un augment del 3,2%; els aliments i begudes no alcohòliques, que van pujar un 0,4%, el mateix percentatge que els hotels, cafès i restaurants, i les comunicacions, que es van encarir un 0,5%.

En el conjunt de l'Estat, els preus també van baixar 1 dècima i l' IPC interanual se situa en un 1,9%, 2 dècimes per sota de Catalunya. Com a Catalunya, els descensos més grans es van produir en l'oci i la cultura (-2,3%) i en el transport (-1,1%), mentre que els augments més grans els van registrar el vestit i el calçat (+2,4%), els aliments i begudes no alcohòliques (+0,3%), i l'habitatge (+0,3%) a causa de l'augment del gas i l'electricitat.

Els grups que més van pressionar a la baixa els preus van ser els llegums i hortalisses (-3,8%) i el peix i marisc (-0,5%) per la banda dels aliments; i els paquets turístics (-11,9%), els carburants i lubricants per a vehicles personals (-2,5%), el transport aeri de passatgers (-4,4%), i els serveis d'allotjament (-1%).

A l'altra banda, la pujada més gran la van produir les fruites (+5,2%), la carn (+0,5%) i els olis i greixos (+2,3%) en la banda dels aliments, i el vestits i el calçat (+2,5%), la telefonia i fax (+0,8%), i gas i electricitat (+0,7%), en la resta de serveis.