El jutge processa sis fills de Ruiz-Mateos per l'estafa de Nueva Rumasa

El jutje de l'Audiència Nacional José de la Mata ha conclòs la investigació sobre pressumpte frau en l'emissió de pagarés per part de Nueva Rumasa, i ha decidit que el procés judicial continuï contra sis fills de José María Ruiz-Mateos per delicte d 'estafa, alçament de béns, blanqueig de capitals i contra la hisenda pública. De la Mata considera que hi ha prous "indicis" per continuar el procés contra 15 persones, entre les quals hi ha els sis fills i els empresaris Ángel de Cabo i Manuel Sánchez Marín. Tot i això, la viuda de Ruiz-Mateos, Teresa Rivero, ha quedat exculpada.

De la Mata ha explicat com el 2009, davant la insolvència que presentaven les empreses del grup Nueva Rumasa, els seus responsables van decidir captar fons per revertir la situació, però també per beneficiar-se'n. Segons el jutjge, van utilitzar "campanyes agressives" als mitjans de comunicació en les quals incitaven els seus clients a invertir en les seves societats productives més conegudes i oferien retribucions amb interessos elevats.

Segons el magistrat de l'Audiència Nacional, els responsables de Nueva Rumasa van mostrar una imatge de solvència totalment contrària a la realitat. Concretament, l'estafa hauria consitit a prometre als inversors la devolució de préstecs amb pagarés de l'empresa com a garantia, que emetien aprofitant la confiança dels consumidors. A més, per obviar el control de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, els acusats establien una inversió mínima de 50.000 euros.

Segons l'Audiència Nacional, van haver-hi fins a 4.110 inversors i van aconseguir captar 337,3 milions d'euros.