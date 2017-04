La “profunda relació” entre el Banco Santander i Ausbanc

Regals, intercanvi de favors i d’informació, nomenaments de familiars a dit... L’últim informe de la unitat de delinqüència econòmica i fiscal de la policia (UDEF) sobre el cas Ausbanc ha revelat l’estreta relació que mantenia el principal imputat en aquesta trama d’extorsió, el president de l’associació, Luis Pineda, amb l’actual vicepresident del Santander a Espanya, Juan Manuel Cendoya.

Cendoya, que abans de ser vicepresident va ser director de comunicació del banc, va dir en la seva declaració com a testimoni davant el jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz que la seva relació amb Pineda, empresonat com a principal implicat en el cas, havia sigut només “professional”. Però els agents asseguren ara que el tracte entre ells dos era molt més pròxim. El document, que analitza els correus i papers confiscats durant els escorcolls d’Ausbanc i Manos Limpias, arriba a la conclusió que Pineda i Cendoya tenien “una relació més profunda”, fins i tot d’amistat. Alguns dels correus que van intercanviar i que recull el document que la policia va enviar a Pedraz ho demostrarien.

En un d’ells, Cendoya “prega” a Pineda que li enviï una breu nota sobre la junta d’accionistes del BBVA, el principal competidor del Santander. L’objectiu era “veure les diferències en el desenvolupament” amb la junta del banc que dirigeix Ana Botín. L’aleshores director de comunicació demana al president d’Ausbanc que aquesta nota inclogui una reflexió “sobre la durada, qui va intervenir-hi, com van estar, torn de preguntes i respostes, durada dels que van preguntar, tipus de respostes de [el president d’aquest banc] Francisco González, si Francisco González dona la paraula a d’altres, etcètera”. Pineda li respon amb un concís “M’hi poso”, al qual afegeix: “La setmana que ve em convides a una mariscada”.

En un altre d’aquests missatges, enviat el 19 de gener del 2011, Cendoya ofereix a Pineda un lloc de treball per a un dels seus fills. “El teu fill treballarà a Londres i en banca majorista global, en concret a la sucursal del Banco Santander a Londres, que és en un edifici al costat de la catedral de Saint Paul”, li diu l’actual vicepresident al màxim responsable d’Ausbanc. “En principi li faran un contracte de sis mesos en pràctiques i després ja ho veurem”, afegeix. Els correus revelen l’existència de trobades en dinars i copes i l’intercanvi de regals. El gener del 2009, Pineda agraeix a Cendoya que li hagi enviat un volant del monoplaça del pilot Fernando Alonso, patrocinat pel Santander.

El juny del 2012, el president d’Ausbanc demana al seu contacte unes entrades “de les bones” per al Gran Premi de València. Cendoya li respon: “Estimat Luis, com mereixes, tindràs les millors entrades del GP de F1 al Paddock Club. Per descomptat que ens veurem, al president [se suposa que el difunt Emilio Botín] li agradarà molt veure’t. Abraçades”. A part de l’especial relació de Pineda amb el Santander, l’informe policial revela com l’associació de Pineda enganyava algunes de les entitats que li donaven fons a canvi de patrocinis i publicitat. “S’observa com es pagaven patrocinis a Ausbanc no tan sols no pactats, sinó a més per esdeveniments realitzats patrocinats per altres entitats”, escriuen els agents.

Engany a CaixaBank

Una de les víctimes d’aquesta pràctica va ser Caixabank. Pineda va fer creure al banc aleshores dirigit per Isidre Fainé que havia inserit el seu logotip durant un simposi celebrat per Ausbanc a Washington. L’estafa es va produir mitjançant la manipulació d’una fotografia amb Photoshop. L’acte en qüestió, el Foro de Talento Español -organitzat per la revista Mercado de Dinero USA el 5 de novembre del 2015-, va ser patrocinat per TotalBank. Malgrat això, Ausbanc va esborrar de les fotos el nom d’aquesta entitat per inserir-hi el de CaixaBank. Després, Pineda va enviar la imatge trucada al president de la Fundació La Caixa, Jaume Giró, amb una factura de 20.000 euros pel patrocini.

La resposta no va trigar. El director de comunicació de la Fundació, Jesús Arroyo, va enviar un missatge a Pineda de part de Giró en el qual li comunicava: “Extraordinàriament, i en un moment en què tenim els pressupostos tancats, el Jaume em demana que et traslladi que assumirem la factura vinculada a les jornades de Washington. La farem efectiva en els pròxims dies”. CaixaBank va pagar.

El cas Ausbanc investiga les suposades extorsions de Pineda amb el suport del pseudosindicat ultra Manos Limpias a diverses entitats bancàries -entre les quals el BBVA, Caja Madrid i Unicaja- per exigir-los publicitat per als mitjans de l’associació a canvi d’abandonar processos judicials contra elles. Entre les seves suposades víctimes també hi havia la infanta Cristina, a la qual van oferir retirar l’acusació per dos delictes fiscals en el cas Nóos a canvi de tres milions.