La promotora Neinor Homes anuncia que sortirà a borsa

260x366 Juan Velayos a les oficines de Neinor Homes a la Diagonal de Barcelona. / CÈLIA ATSET Juan Velayos a les oficines de Neinor Homes a la Diagonal de Barcelona. / CÈLIA ATSET

La promotora immobiliària Neinor Homes ha anunciat aquest dilluns que ha començat el procés per sortir a cotitzar a la borsa espanyola. La companyia espera col·locar en el mercat entre el 40% i el 60% del seu capital i aconseguir més de 100 milions d'euros.

Neinor Homes és una de les principals noves promotores sorgides a Espanya després de l'esclat de la bombolla immobiliària. Està participada al 100% pel fons nord-americà Lone Star, que es va quedar alguns actius immobiliaris de Kutxabank i, a més, actua com a 'servicer' -companyia de serveis immobiliaris- per al banc basc.

La companyia té seu a Bilbao i oficines a Madrid, Barcelona i Còrdova. Actualment té a Catalunya promocions en marxa que sumen un total de 850 nous habitatges, segons va explicar el seu conseller delegat, Juan Velayos.

Juan Velayos: “Traurem uns 1.500 nous habitatges al mercat català en un parell d’anys”La companyia vol destinar els fons obtinguts amb la sortida a borsa a reduir el deute corporatiu i a comprar més sòl per aixecar habitatges "en les àrees on hi ha forta demanda", segons indica en el fulletó remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Aquest organisme ha d'aprovar aquest fulletó per posar en marxa el procés de col·locació d'accions en el mercat.

Neinor Homes té una de les carteres de sòl finalistes més importants d'Espanya, que li permetran aixecar 161 promocions amb un total de 9.086 habitatges. A tancament del 2016 la cartera de sòl tenia un valor de 1.120 milions d'euros, segons taxacions independents.

La companyia assegura que amb el sòl actual pot complir els seus plans de lliurament d'habitatges per al 2017 i 2018 i el 80% de la previsió per al 2019. A més, creu que només seran necessari adquirir sòl per valor d'entre 380 milions per a complir els objectius del pla de negoci per al 2021.

El 2020 Neinor espera entregar entre 3.500 i 4.000 habitatges a l'any. Per fer-ho espera comprar sòl finalista per un import anual d'entre 300 i 350 milions d'euros. El preu mitjà dels habitatges que posa al mercat és d'uns 300.000 euros.