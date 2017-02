El deute públic torna a enfilar-se però el creixement del PIB salva l'any

Si es confirmen les dades de creixement de l'economia, el govern haurà aconseguit complir amb l'objectiu de deute que s'havia marcat (i que havia remès a Brussel·les) malgrat haver-se continuat endeutant. Com s'explica? No és que sigui una trampa estadística, és que el PIB espanyol –per confirmar al març– haurà crescut més que el nivell d'endeutament de les administracions i, per tant, la base sobre la qual es calcula el percentatge és més gran. Així doncs, mentre el deute públic va créixer 7.023 milions al desembre, el percentatge que les administracions arrosseguen de deute respecte al PIB cau fins al 98,98% al mateix mes, segons constata el Banc d'Espanya en la seva última actualització.

Així doncs, el 2016 l'Estat va acabar l'any amb 1,105 bilions d'euros de passiu, 32.438 milions més que ara fa un any. Així, passaria del 99,2% amb què va tancar el 2015 al 98,98% el 2016 si es pren com a base la previsió recollida al pla pressupostari enviat a Brussel·les. Si es confirmen aquestes dades i el creixement de l'economia, Espanya haurà complert l'objectiu que s'havia marcat del 99,4% del deute. Els darrers dos mesos, però, Espanya havia aconseguit reduir el deute també en termes absoluts i no només percentuals, una tendència que va trencar-se al desembre.

En un comunicat, el ministeri d'Economia destaca "la tendència a la baixa" del deute públic respecte al PIB i es mostra optimista a consolidar la tendència. Val a dir, però, que malgrat que s'ha rebaixat el percentatge del PIB el deute públic continua movent-se en nivells històrics, ja que si es compara amb l'any passat l'increment és aproximadament del 3%. Però la previsió és que l'economia espanyola tanqui el 2016 amb un creixement del 3,2% (amb dades del mateix Banc d'Espanya). De fet, l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) ha advertit recentment i de manera reiterada que l'Estat no redueix prou de pressa el deute i que no serà fins al 2039 que s'aconsegueixi rebaixar el nivell d'endeutament fins al 60% del PIB.

Els ajuntaments ja no són el coixí

També és important destacar que entre totes les administracions públiques les que més han contribuït a la reducció del deute total són les corporacions locals, sobretot, i des de l'últim trimestre d'aquest últim any també les autonomies, que van aconseguir rebaixar l'endeutament per primera vegada des del 2007. Val a dir que Catalunya és una de les comunitats més endeutades, amb un endeutament de més d'un 35% del PIB.