El deute públic puja 3.300 milions al febrer i arriba al 99,69% del PIB

El deute del conjunt de les administracions públiques va arribar als 1,118 bilions d'euros al febrer, el que representa un augment de 3.318 milions d'euros respecte al mes anterior. Ara se situa al 99,69% del PIB, segons dades del Banc d'Espanya i els càlculs realitzats pel Ministeri d'Economia d'acord amb la previsió de PIB per a 2017 que recullen els pressupostos generals de l'Estat.

D'aquesta manera, el deute públic torna a pujar per tercer mes consecutiu i repunta un 0,3% respecte al mes de gener, amb el que torna a marcar un nou màxim històric. L'endeutament de les administracions respecte a febrer de l'any passat ha crescut en 35.119.000 d'euros, un 3,2% més.

Fa 34 mesos seguits que el deute públic se situa per sobre del bilió d'euros. La previsió del govern espanyol és que aquest any -i a mesura que creix el PIB- el deute públic es redueixi fins al 98,8% del PIB, per sota del 99,4% que va registrar en finalitzar 2016.

El gruix del deute en mans de les administracions públiques es troba a mitjà i llarg termini, i ja suposa tres quartes parts del total i que expliquen l'increment de l'endeutament públic al febrer. En concret, aquests valors van créixer en 11 milions d'euros respecte al mes de gener, fins als 847.465.000 d'euros, i en taxa interanual van registrar un creixement del 6,2%. En canvi, el deute públic en valors a curt termini es va reduir en el segon mes de l'any en 45 milions d'euros, fins als 82.509.000.