La pujada de preus del pisos de lloguer de luxe a Barcelona s'alentirà el 2017

L'increment del preu de lloguer dels pisos de luxe a la ciutat de Barcelona es frenarà l'any 2017, després d'haver-se disparat el 2016, segons Albert González, director de lloguers d' Engel & Völkers, companyia immobiliària especialitzada en els actius d'alta gamma.

Segons un estudi fet per aquesta immobiliària, el 2017 el preu del lloguer de pisos de luxe a Barcelona es va disparar un 14%, i el 2017 es frenarà fins a incrementar-se un 8%.

La causa d'aquest augment més moderat dels preus serà per un increment de l'oferta, segons Albert González. D'una banda, González ha explicat que molts inversors que van comprar pisos fa dos o tres anys per rehabilita ara veuen que amb la venda no aconseguiran la rendibilitat buscada i, per tant, els posaran en lloguer, el que incidirà en l'oferta.

A més, ha dit, el venciment dels contractes de tres anys farà que en les zones més buscades de Ciutat Vella i l'Eixample augmentarà la rotació i, com els propietaris demanaran als llogaters rendes més altes, aquests és possible que optin per deixar els pisos per anar a zones perifèriques més assequibles, cosa que també farà augmentar l'oferta.

Engels & Völkers considera que s'ha disparat l'interès dels estrangers per llogar a Barcelona, cosa que porta els preus a màxims històrics. Segons aquesta immobiliària, els preus de lloguer d'alta gamma més alts són a Ciutat Vella, amb 16 euros el metre quadrat de mitjana, seguit de Les Corts (15,7 €), Sarrià-Sant Gervasi (14,7 €), Eixample (14,3 €) i Gràcia (12,5 €).

A més, la companyia ha detectat una nova tendència entre els llogaters per estar a Barcelona un temps determinat. Bàsicament formen aquesta demanda professionals i empleats de multinacionals que venen a Barcelona per un projecte concret durant uns mesos i estudiants del màsters d'alt nivell. Per això, la companyia va crear a mitjans de l'any passat una divisió, denominada 'Monthly rentals', per fer front a demandes de lloguer d'entre 32 dies i 11 meses.

La divisió va començar l'estiu passat amb un empleat i ja en te 10, segons González, i va aportar 50.000 euros d'ingressos per intermediació sobre els 2 milions que va aportar tot el negoci de lloguer, i espera que el 2017 arribi a 300.000 euros sobre els 2,6 milions de facturació esperada en lloguer.

González també ha criticat els polítics que volen posar topalls al preu del lloguer, assegurant que seria "una greu errada" que portaria a un augment de l'economia submergida.

D'¡altra banda, en el negoci de compravenda d'habitatges de luxe, la immobiliària ha detectat que en alguns barris de Barcelona els preus ja freguen els d'abans de la crisi, com l'Eixample, Diagonal Mar, Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts, el Born o el Gòtic, on estan entre el 80% i el 90% dels preus que tenien el 2007.

Segons el director d'Engel & Völkers a Barcelona, Oriol Canal, els preus de venda de pisos d'alta gamma a la capital catalana van créixer un 12% el 2016 i per aquest 2017 espera una moderació fins al 9% d'augment.

La immobiliària assenyala com a barris més cars Diagonal Mar, amb un preu mitjà de 10.500 euros el metre quadrat, seguit de Pedralbes (5.450 €), Eixample (4.900 €) i Sarrià-Sant Gervasi (4.850 €).

Malgrat que el 2016 ha millorat el percentatge de compradors espanyols envers dels internacionals -el 2015 es repartien al 50% el 2016 es va passar a 60% espanyols i 40% internacionals-, en aquests barris més cars e ls inversors estrangers són els que impulsen el mercat.

Engel & Völkers també ha creat una nova divisió per a compravenda i lloguer d'actius immobiliaris -edificis residencials sencers, edificis d'oficines, locals comercials, hotels, o naus industrials i sòl-, destinada als inversors. Aquesta àrea de negoci va obtenir el 2015 uns ingressos per intermediació de 500.000 euros.

En total, Engel & Völkers Barcelona el 2016 va tenir uns ingressos amb totes les àrees de negoci de 15,5 milions d'euros, i les previsions per al 2017 apunten a un creixement del 20%, segons Oriol Canal.