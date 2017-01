La llum continua l'escalada i s'encarirà quasi un 5% dimarts

La pujada del preu de la llum continuarà aquest dimarts amb un encariment del 4,8% respecte dels 83,85 euros de mitjana d'aquest dilluns, quan ja han pujat els preus després de la treva del cap de setmana.

El preu mitjà del megawatt hora (MWh) se situarà en 87,9 euros, enfront dels 83,85 euros d'aquest dilluns, un nou màxim des que es va iniciar l'escalada la setmana passada amb l'arribada de l'onada de fred.

On van els diners del rebut de la llum?Segons les dades del mercat ibèric majorista, Omie, demà es marcarà el preu mitjà més alt de l'any, que superarà els 88 euros el MWh de divendres. Aquests preus són els més elevats des de desembre del 2013, quan per la pujada es va suspendre el sistema de subhastes Cesur, que fixava el preu a tres mesos vista, i es va substituir per un mercat majorista que fixa el preu hora per hora.

La demanda elèctrica prevista per a dimarts puja a 632 gigawatts hora (GWh), molt similar als 633 GWh previstos per a dilluns.

A més, aquest dimarts s'espera un preu màxim a les 21.00 h que en el mercat majorista o 'pool' serà de 99,1 euros el MWh i vorejarà el límit psicològic dels 100 euros. El preu mes barat serà a les 05.00 h, amb 69,09 euros el MWh.